Hulpdiensten oefenen fictieve terroristische aanslag in Amsterdam

Wie dinsdag en woensdag schoten hoort rond het Westelijk Havengebied en het Olympisch Stadion hoeft niet meteen te schrikken: tijdens de oefening van een fictieve terroristische aanslag zal oefenmunitie worden gebruikt, laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland weten.

Bewakingseenheden van politie en defensie beginnen dinsdag in het Westelijk Havengebied en verplaatsen woensdag naar het Olympisch Stadion.

Er zijn ook figuranten bij de oefening. Zij spelen de rol van slachtoffer. Stadsdelen, bedrijven en bewoners bij de oefenlocaties zijn vooraf geïnformeerd over de oefening en eventuele overlast. Rondom het Olympisch Stadion zijn een paar wegen afgezet.

“Binnen in het Olympisch Stadion worden de terroristen uitgeschakeld en zal er dus geschoten worden,” aldus de woordvoerder. “Buiten worden alle gewonden versleept en verzorgd.”

De laatste grote terreuroefening van dit formaat was in 2017, aldus de woordvoerder. De veiligheidsregio benadrukt dat er geen verhoogd risico is op een terroristische aanslag in Amsterdam of omgeving. Met dit soort oefeningen worden de hulpdiensten voorbereid op een eventueel incident.

