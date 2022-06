Huizenprijzen stijgen nog steeds, maar minder hard dan begin dit jaar

Beeld ANP

De toename was in april nog 19,7 procent en daarmee nemen de prijsstijgingen wat minder snel toe. In januari piekten de prijsstijgingen op 21 procent, het hoogste niveau in decennia. De huizenprijzen zijn volgens het CBS in negen jaar tijd zo goed als verdubbeld (ruim 98 procent). In juni 2013 bereikten de prijzen een dieptepunt.

De prijsstijgingen worden onder meer veroorzaakt doordat er weinig aanbod is. Het kabinet is voornemens de woningbouw fors op te voeren in de komende jaren. Volgens kenners is de gekte op de huizenmarkt voor een groot deel ook te wijten aan de lage hypotheekrentes. Daardoor kunnen mensen makkelijk veel geld lenen voor het kopen van een huis. De laatste maanden lopen de hypotheekrentes wel weer snel op nu centrale banken het lenen van geld duurder maken.

Minder woningen verkocht

Het Kadaster registreerde in mei 15.749 woningtransacties. In april van dit jaar telde het Kadaster nog bijna 16.000 transacties. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn ruim 75.000 woningen verkocht, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Begin 2021 werden alle huizenkopers onder de 35 jaar tijdelijk vrijgesteld van de overdrachtsbelasting waardoor toen meer woningen werden verkocht. Sinds april vorig jaar geldt aanvullend dat een woning dan niet duurder mag zijn dan 400.000 euro.

