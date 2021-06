Huizenprijzen in een dip door corona? Ze breken juist record na record

We een huis wil kopen op de overspannen woningmarkt moet er razendsnel bij zijn. Beeld ANP

Koopwoningen waren in mei gemiddeld 12,9 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste toename sinds april 2001 en bovendien aanzienlijk meer dan de vorige recordstijging van 11,5 procent in april dit jaar. Hierbij is telkens alleen gekeken naar de prijzen van bestaande koopwoningen en dus niet naar nieuwbouw.

Onderzoekers van De Nederlandsche Bank (DNB) verwachtten een jaar geleden nog dat de huizenprijzen door de coronacrisis in een dip zouden belanden. Maar dat blijkt tot nu toe niet het geval, want huizen worden juist duurder en duurder. De centrale bank kijkt inmiddels ook al heel anders naar de huizenmarkt.

Amsterdam

Elk kwartaal maakt het CBS ook bekend hoe de huizenprijzen zich per regio hebben ontwikkeld. In het eerste kwartaal van 2021 zijn Amsterdamse koophuizen zo’n 3,8 procent duurder dan het kwartaal daarvoor, en was de prijs 6 procent hoger dan een jaar eerder. De cijfers over het tweede kwartaal komen medio juli beschikbaar.

Opvallend was juist dat in de maanden oktober, november en december van 2020 de huizenprijzen in de hoofdstad met 1,1 procent waren gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder; wel bleven de prijzen. Dat bleef echter achter bij de fikse daling van prijzen die economen tijdens de eerste coronalockdown verwachtten. Huren daalden ook vorig jaar doordat expats wegbleven en mensen uit de Randstad trokken: beide gevolgen van de coronacrisis.

Miljoen woningen erbij

Het is momenteel dringen op de woningmarkt en dat drijft de prijzen op. Mensen voelen zich genoodzaakt om tegen elkaar op te bieden omdat steeds minder huizen te koop staan.

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Wonen) schreef maandag aan de Tweede Kamer dat de bouw van zo’n 440.000 woningen, vooral in grote steden, tot het jaar 2040 in het nauw komt als het Rijk niet met 20 miljard euro bijspringt. Ongeveer de helft daarvan moet in de komende tien jaar worden bijgebouwd; in totaal worden er bijna een miljoen woningen in Nederland bijgebouwd tegen de wooncrisis.

Er is zo’n 33 miljard euro aan publieke investeringen nodig, en twee derde daarvan is nog niet gedekt. Ollongren schrijft dat het volgende kabinet zal moeten beslissen of het Rijk tegemoet komt in de financiering ervan.

Overdrachtsbelasting

Het aantal huizen dat van eigenaar wisselde, nam vorige maand af – niet verrassend met het woningtekort in het achterhoofd. Vergeleken met een jaar eerder gingen in mei 12 procent minder huizen van de hand.

Daarbij speelt ook mee dat de hypotheekrente laag is. Ook is de overdrachtsbelasting voor huizenkopers onder de 35 jaar afgeschaft. Het doel van de laatste ingreep is om starters meer kansen te geven op de woningmarkt. Maar het tegenovergestelde effect lijkt te worden bereikt. De prijzen zijn waarschijnlijk harder gestegen door deze maatregel.

De huizenprijzen bereikten halverwege 2013 een dieptepunt en zijn daarna weer gaan stijgen. Woningen zijn sindsdien twee derde duurder.