‘Huizenopkoper Blackstone betaalt door fiscale truc geen belasting in Nederland’

Het woonprotest in het Westerpark op 12 september 2021. Beeld ANP

De vastgoedonderneming lijdt op papier verlies en de winst verdwijnt via een complexe constructie naar de Kaaimaneilanden en Jersey, meldt de krant. Door de fiscale truc loopt de fiscus miljoenen aan vennootschapsbelasting mis. Blackstone kan bovendien meer betalen voor Nederlandse woningen dan concurrenten.

Het Amerikaanse bedrijf Blackstone begon in 2019 met het opkopen van woningen in Nederland, met name in Amsterdam, maar ook in Rotterdam en Utrecht. Inmiddels bezit het bedrijf zo’n 1700 woningen in Nederland.

Uit de jaarrekening blijkt dat Blackstone eind 2020 voor circa 793 miljoen euro aan woningen in Nederland op de balans had staan. Dat bezit is ondergebracht in Nederlandse vennootschappen, die onderdeel uitmaken van een structuur met vennootschappen in Luxemburg, de Kaaimaneilanden en Jersey.

In een reactie laat Blackstone tegenover de Volkskrant weten dat het bedrijf voldoet aan de Nederlandse wetgeving en alle van toepassing zijnde belasting betaalt.