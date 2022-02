Huizenbouwers: veel minder nieuwbouwwoningen verkocht in januari

Het aantal nieuwbouwwoningen dat in januari 2021 werd verkocht, lag veel lager dan normaal. Beeld ANP / ANP

De organisatie vindt de daling zorgelijk omdat daarmee ‘het woningmarktdrama steeds groter’ wordt.

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen lag vorige maand haast een derde lager dan in januari 2021. Ook ten opzichte van het langjarig gemiddelde over januari is het aantal laag: 18 procent onder het gemiddelde. En dat terwijl de vraag naar nieuwbouwwoningen ‘extreem hoog’ is. Vooral eengezinswoningen zijn volgens WoningBouwersNL gewild, ‘terwijl het aanbod juist historisch laag is’.

Didam-arrest

De kleine uitgifte van bouwlocaties heeft ook te lijden onder het zogeheten Didam-arrest van de Hoge Raad, meent de brancheorganisatie. De hoogste rechters bepaalden dat overheden bij de verkoop van vastgoed en grond een toetsbare en onafhankelijke selectieprocedure moeten volgen.

“Veel gemeenten grijpen dit aan om alle verkopen uit het verleden opnieuw onder de loep te nemen,” stelt directeur Coen van Rooyen van WoningBouwersNL. “Dit leidt tot nog meer uitstel en vraagt echt om spoedige actie van de minister om het tekort niet nog verder te laten oplopen.”

Amsterdam

In Amsterdam werd in 2021 met de bouw van 7410 woningen, waarvan 1711 koopwoningen, gestart. Toch worden hier nieuwe woningen lang niet altijd verkocht. Eind januari bleek uit een publicatie van onderzoeksbureau Watson+Holmes dat steeds meer woningen ongebruikt blijven. Onder andere wegblijvende expats en de hoge (huur)prijzen zijn daarvan de oorzaak.