Huizen worden goedkoper en andere economische lichtpuntjes in 2023

1. De koopkracht gaat omhoog

Wie inflatie zegt, zegt koopkracht. Hoe hoger de prijzen, hoe minder we kunnen kopen met onze euro’s. Maar dat gaat veranderen. De overheid trekt miljarden uit om de koopkracht op peil te houden. Daarnaast halen de vakbonden steeds grotere loonsverhogingen binnen. Ook de AOW en de pensioenen gaan omhoog. We kunnen dus nog wel steeds minder kopen voor een euro, maar we krijgen wel meer geld in het handje. Per saldo kunnen we meer kopen.

Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, deed meermaals een oproep aan werkgevers om de lonen, waar het kan, te verhogen. De ruimte is er volgens Knot, de winsten zijn hoog genoeg. Dat beeld werd bevestigd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat instituut becijferde dat het bedrijfsleven een brutowinst van 84,5 miljard euro haalde in het derde kwartaal. Dat was 9 miljard meer dan een jaar eerder.

2. De rente stijgt

De Europese Centrale Bank heeft al aangekondigd de rente in 2023 verder te verhogen. Dat is goed nieuws voor spaarders. Eindelijk krijgen we weer wat rente op onze spaarrekening. En het is ook goed nieuws voor iedereen die een pensioen heeft of opbouwt bij een pensioenfonds. Hoe hoger de rente, hoe eerder ze de pensioenen kunnen verhogen. Dat betekent dat de pensioenen in 2023 mogelijk opnieuw verhoogd kunnen worden.

3. Huizen worden goedkoper

Dat huizen goedkoper worden komt vooral door de stijgende hypotheekrente. En huizen die niet energiezuinig zijn, dalen nog harder in waarde. Of het huis betaalbaarder wordt, is echter niet vanzelfsprekend. Voor starters weegt de prijsdaling misschien niet op tegen de hogere hypotheeklasten. Toch waren er voor starters al enkele lichtpuntjes te zien, zo aan het einde van het jaar.

Huizenkopers sloten aan het einde van het jaar lagere hypotheken af, bleek uit cijfers van de Hypotheker. De bemiddelaar ziet dat door de dalende huizenprijzen ‘met name jonge huizenkopers weer een voet tussen de deur hebben gekregen’. Eerder maakten het Kadaster en het CBS bekend dat de huizenprijzen in november met 1 procent zijn gedaald vergeleken met de maand ervoor. Het ging om de vierde maandelijkse daling op rij.

“De daling van de huizenprijzen is nog niet genoeg om de gestegen hypotheekrente te compenseren,” schetst Nic Vrieselaar. Toch zijn starters in 2023 ‘minder slecht af dan nu’, verwacht de Rabobankeconoom. Dat onderschrijft ook woningmarktanalist Maartje Martens. Zij ziet bovendien nog enkele lichtpuntjes: “Er komt meer ruimte voor woningcorporaties die zich richten op betaalbare woningen waar behoefte aan is, en ik verwacht meer aanbod op de woningmarkt.”

4. De recessie zal mild zijn

De Nederlandse economie draait al op meer dan volle toeren. De recessie waar we waarschijnlijk al in zitten is eigenlijk een welkome afkoeling. Dit keer geen massaontslagen en grootschalige bedrijfssluitingen en faillissementen. En als iemand toch zijn/haar baan verliest, staan andere bedrijven klaar om de werknemers over te nemen. De verwachting is dat de werkloosheid maar lichtjes zal stijgen. Als mensen niet bang zijn om hun baan te verliezen, blijven ze gemakkelijker geld uitgeven. Dat is weer goed voor de economie. Daarom is de verwachting dat de recessie mild zal zijn.