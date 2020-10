Huizen krijgen in 2021 funderingslabel: 250.000 panden met hoogste risico

Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van televisieprogramma De Monitor. Een hoog risicolabel kan voor onverwachte kosten zorgen bij eigenaren die zich niet bewust zijn van hun funderingssituatie.

Vanaf juli 2021 nemen taxateurs een zogeheten funderingsrisicolabel op in hun taxatierapport. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ontwikkelde een database waarmee op pandniveau kan worden vastgesteld waar de risico’s in de fundering liggen. Daarbij keken ze naar dertien risicofactoren, zoals hoogte-, grondwater- en funderingsgegevens.

Huizen worden ingedeeld in vijf risicocategorieën (A tot en met E). Bij het label komt een toelichting in welke categorie het huis valt en waarom. Don Zandbergen van het KCAF: “Een D- of E-label betekent niet meteen dat een huis op instorten staat, maar het moet een koper of eigenaar wel aansporen om onderzoek te doen. Het geeft aan dat er urgentie is. En dat geldt voor 250.000 huizen.”

Verzakken

De komende dertig jaar dreigen in Nederland van de ruim 7,5 miljoen huizen er een miljoen te verzakken, bleek uit onderzoek van kennisinstituut Deltares van vorige maand. Dat zou onder andere komen door paalrot en een lage grondwaterstand door toenemende droogte. De veroorzaakte schade wordt niet vergoed door verzekeraars.

In Amsterdam is bodemdaling in combinatie met paalrot een bekend probleem voor de fundering van panden. Het lage grondwaterpeil is funest voor huizen die op houten palen staan. Deze moeten namelijk onder water staan, zo niet, dan gaan ze rotten en ontstaat verzakking.

Twee jaar geleden waarschuwde het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica al voor de gevolgen van bodemdaling. “Oude gebouwen met slechte funderingen kunnen verzakken, in sommige huizen ontstaan scheuren, bruggen sluiten moeilijker en ook kademuren verzakken.”

Die waarschuwing werd begin september werkelijkheid toen een stuk van de kademuur van de Grimburgwal instortte. Dat kwam volgens verkeerswethouder Sharon Dijksma door een combinatie van factoren. Deskundigen lieten voor de ineenstorting al weten de gracht op deze plaats opvallend te diep te vinden, waardoor er een instabiele situatie zou kunnen zijn ontstaan.