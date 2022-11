Huizen, boeren, natuur: stuit Nederland nu écht op de grenzen aan de groei?

Een tekort aan woningen, te veel stikstof, boeren in de verdrukking, klimaatactivisten die zich vastlijmen aan cultureel erfgoed – hebben we de grenzen aan de groei nu echt bereikt in Nederland? ‘De politiek heeft zijn rol de laatste dertig jaar echt verzaakt.’

Dat het zich hemelsbreed binnen een paar honderd meter van elkaar afspeelde is toeval, maar dat het allebei binnen één week gebeurde niet. Vorige week plakte een klimaatactivist zich in het Mauritshuis aan het Plein in Den Haag vast aan één van de meest iconische schilderijen van het land, het Meisje met de Parel. Zes dagen later, aan de Haagse Kneuterdijk, veegde de Raad van State de bouwvrijstelling, een stikstofhandigheidje van het kabinet, van tafel.

Hoewel het acties waren van een totaal andere orde – de Raad van State sprak recht, de Belgische klimaatactivist Wouter Mouton moest voor de rechter verschijnen – was de achterliggende boodschap eigenlijk hetzelfde: het waren signalen aan de politiek. Mouton verklaarde tot zijn actie te zijn gekomen omdat politici niet genoeg aandacht hebben voor de klimaatcrisis. De hoogste bestuursrechter van ons land zei: kabinet, je houdt je niet aan de Europese natuurbeschermingswetten, waardoor de biodiversiteit mogelijk nóg verder achteruitgaat.



Als het aankomt op onderwerpen als natuur, klimaat en ruimte lijkt iedereen een beetje wanhopig deze maanden. Boeren, omdat ze hun bestaanszekerheid op het spel zien staan. Klimaatactivisten, die bang zijn dat de planeet totaal onleefbaar wordt. Natuurbeschermers, die zien dat planten en dieren het steeds minder fijn hebben. En de bouwers en woningzoekenden, voor wie de Raad van State-uitspraak van woensdag een enorme dreun betekende.

Dichtbevolkt land

Wat wil je ook: na Malta is Nederland het dichtstbevolkte land van de EU. De veedichtheid, het gemiddeld aantal landbouwdieren per hectare, is nergens groter dan hier. We hebben Schiphol, de Rotterdamse haven, industrie, datacentra. En, we zouden het soms bijna vergeten: ook nog natuur. Sinds een paar jaar loopt er met de wolf zelfs weer een ouderwets roofdier rond.

Nederland is, kortom, vrij vol. In een veranderend klimaat leidt dat tot steeds meer problemen.

Het zegt iets over een land dat zelfs een nieuw windmolenpark op zee – goed voor het klimaat – in gevaar komt, omdat er geen stikstofruimte is om het te bouwen. “Dat laat zien dat je qua natuurkwaliteit aan de uiterste grenzen zit van wat nog verantwoord is,” stelt Jan Willem Erisman, milieuhoogleraar in Leiden. “Gaat de natuur nog verder achteruit, dan verlies je dingen die voor onze leefomgeving écht van cruciaal belang zijn.”

De Nederlandse boeren, en ook de industrie, wijzen er vaak op dat ze een stuk minder stikstof uitstoten dan vroeger. “Klopt,” zegt Erisman. “Maar omdat die teruggang de laatste jaren is gestokt, en de stikstofuitstoot nog altijd op een veel te hoog niveau zit, blijft de natuur achteruitgaan. Onze natuur schreeuwt echt om hulp. Dat brengt je in deze situatie.’’

Waarschuwing van Beatrix

Johan Vollenbroek, als voorzitter van milieuorganisatie MOB drijvende kracht achter de stikstofrechtszaken, merkte deze week ook al op dat er de afgelopen jaren niets concreets is gebeurd aan de stikstofuitstoot. In Den Haag bleef het bij praten en uitstellen, zei hij. Dit voorjaar was er dan eindelijk een groot stikstofplan, maar toen kwamen de boerenprotesten, daarna ging stikstofbemiddelaar Johan Remkes brokken lijmen, afgelopen week was er de Raad van State-uitspraak, en nu is het nog altijd wachten op concrete maatregelen.

“Terwijl: elke dag die je wacht, zul je méér moeten doen, omdat de natuur steeds verder achteruitgaat. En daardoor worden die maatregelen ook steeds pijnlijker,” benadrukt Erisman. “Doordat je niet ingrijpt, zijn zowel bedrijven als de overheid enorm veel capaciteit kwijt aan al die ellende rond stikstofberekeningen, maken ze extra kosten voor juristen. Dat kost zo veel onnodige energie.”

Het is niet zo dat we niet gewaarschuwd zijn. “Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare – het einde van het leven zélf – tóch voorstelbaar,” zei toenmalig koningin Beatrix in 1988 in haar kersttoespraak. Ons eigen staatshoofd, nota bene, trok 34 jaar geleden al die conclusie. Waarom lukt het de politiek dan toch niet om al die waarschuwingen – het wordt warmer, de zeespiegel stijgt, de natuur gaat achteruit, enzovoorts – te vertalen in écht effectief beleid?

Veel overgelaten aan de markt

Volgens Mathieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis en integratie in Maastricht, ligt een belangrijk deel van het antwoord in één belangrijke ontwikkeling van de laatste decennia: de liberalisering. “Er is heel veel overgelaten aan de markt. Dat heeft bijvoorbeeld in de landbouw veel opgeleverd: lage prijzen, veel export. Maar je maakt andere dingen, zoals de natuur, op die manier wel ondergeschikt. Daarvan ondervind je nu de negatieve consequenties.”

Een gevolg van liberalisering, legt Segers uit, is dat zogeheten stakeholders (belanghebbenden) mee kunnen praten over overheidsbeleid. “Bedrijven en organisaties worden daarmee heel invloedrijk, ze zijn een directe raadgever van de overheid. Deels hebben ze de plaats ingenomen van ambtenaren, waarmee kennis en kunde bij de overheid wordt uitgehold. Dat maakt je ongekend kwetsbaar.”

Het in stand houden van de natuur en het beperken van de gevolgen van klimaatverandering, zijn langetermijnbelangen. Segers: “Die moet je in je wetgeving verankeren, het Europees natuurbeschermingsrecht is daar een voorbeeld van. Bedrijven hebben een kortetermijnbelang, die moeten ieder jaar hun winst halen. Dat kun je ze niet per se kwalijk nemen. Maar je moet er als overheid wel genoeg tegenover zetten, maatregelen nemen die marktpartijen pijn doen. En dat lukt niet als die erover mogen meebeslissen.”

Pier Vellinga, emeritus hoogleraar klimaatverandering, deelt Segers’ analyse. “De politiek heeft zijn rol de laatste dertig jaar echt verzaakt. Dat het klimaat verandert, weten we al zolang. Dat de mest van al het vee in Nederland een probleem is, is ook al veertig jaar bekend. Maar er is nooit écht ingegrepen.”

Grenzen aan wat ons land aankan

Het is voor Nederlanders nog altijd moeilijk om het volledig door te laten dringen, zegt Vellinga, dat er grenzen zijn aan wat het land aankan, en dus ook aan het eigen gedrag. “Je kunt heel veel met techniek oplossen, met zonnepanelen enzo, maar uiteindelijk moet je gewoon concluderen dat de ruimte die je samen deelt te beperkt is om alles te doen. Zo veel fossiele brandstoffen uitstoten, zo veel vee houden. Niet alles kan overal, was de titel van Remkes’ vorige stikstofrapport in 2020, en dat vond ik toch een historische uitspraak. We moeten dat accepteren, en dat vinden we heel moeilijk.”

Er zijn genoeg redenen om somber te worden over het klimaat, de teruggang van de natuur, het leed van de boeren, de frustratie van aannemers. En dan hebben we het nog niet eens over de stijgende gasprijzen gehad. Maar aan de andere kant: werd er ooit meer over deze thema's gesproken dan nu? Uiteindelijk kan het toch ook leiden tot iets goeds? “Ik blijf sowieso altijd positief,” houdt milieuhoogleraar Erisman de moed erin. “Het is niet dat er niks gebeurt. Het gaat alleen nog veel te langzaam.”

Ook Vellinga weigert zich te laten meeslepen in zwartkijkerij. Deze tijd, zegt hij, dwingt ons tot een ‘reset van denken’. “Politieke partijen beginnen zich ook te realiseren dat ze dingen niet op dezelfde manier kunnen blijven aanpakken. Dit is een overgangssituatie, zo probeer ik het te zien. Moedeloos worden zit sowieso niet in mijn aard.”

Kansloze missie ministers

Wat volgens hoogleraar Segers níét getuigt van nieuwe politiek: de vier ministers die namens het kabinet onlangs tevergeefs naar Brussel werden gestuurd om daar te vragen of de Europese natuurbeschermingsregels tóch niet versoepeld konden worden. “Ze waren kanonnenvoer. Het kabinet weet zelf heel goed dat Nederland bij de EU op dit onderwerp al veel te veel krediet verspeeld heeft. Dit was gewoon een missie om terug te kunnen komen met de boodschap: het moet van Brussel. Terwijl je zelf de fouten hebt gemaakt. Heel treurig om te zien.”

Wat volgens hem zou moeten gebeuren: macht terugpakken van de markt, om radicale ingrepen te kunnen doorvoeren. Dat die radicale ingrepen nodig zijn, hoef je hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga niet uit te leggen. “Het is toch een beetje to be or not to be, als het over de toekomst van de mensheid gaat. Als we de slag niet maken, worden we zelf het slachtoffer.”

Wanneer het definitieve besefmoment daarvan komt? Vellinga: “Misschien een natuurramp in eigen land, of ergens in de buurt. De geschiedenis leert dat het voor de maatschappij heel moeilijk is om van tevoren de goede dingen te doen, bij dit soort grote ontwikkelingen. Ook al zijn er zó veel waarschuwingen van mensen die zeggen: ‘Pas op, dit gaat fout.’”