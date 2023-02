Huishoudbeurs na drie jaar terug in RAI Amsterdam

Beeld ANP

De kaartverkoop gaat volgens de organisatie hard. Op zaterdag worden er 22.000 mensen verwacht, op zondag zo’n 15.000. Gedurende de zeven dagen verwacht de Huishoudbeurs in totaal tussen de 125.000 en 150.000 bezoekers. De NS laat treinen tussen Amsterdam-Zuid en Schiphol een extra stop maken op Amsterdam RAI om de verwachte drukte op te vangen.

Verspreid over 250 stands zullen verschillende merken hun producten promoten. Meer dan tijdens voorgaande edities is er behalve voor producten ook ruimte voor workshops en entertainment. Zo zijn er elke dag muzikale optredens en presentaties over onder andere bespaartips, duurzaamheid en beleggen. “We zetten dit jaar meer in op lifestyle,” aldus een woordvoerder.

De laatste editie voor de coronapandemie in 2020 trok rond de 143.000 bezoekers.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: