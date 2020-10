Huisgenoot positief getest? Vier op de tien Nederlanders gaan toch de deur uit

Een medewerker van de GGD Amsterdam neemt een coronatest af in een testlocatie bij de RAI. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het RIVM. Het is de zevende peiling over hoe Nederland denkt en handelt tijdens de coronapandemie.

De vragenlijsten aan bijna 50.000 Nederlanders zijn afgenomen tussen 30 september en 4 oktober. Dat is ná de relatief lichte maatregelen van 29 september (vervroegde sluiting horeca, slechts 3 bezoekers bij een thuisverjaardag, maximale groepsgrootte van 30) en vóór de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober.

De resultaten van de herhaalde gedragsonderzoeken zullen hebben meegespeeld bij het besluit tot de recente lockdown. Zo bleek dat mensen het GGD-advies om thuis te blijven, als tijdens bron- en contactonderzoek blijkt dat ze in de buurt van een geïnfecteerde zijn geweest, massaal naast zich neerleggen: vijf van de tien gaan toch de deur uit. Als mensen die het virus kunnen overdragen zich blijven mengen met anderen, is er geen andere oplossing dan een vorm van een lockdown om virustransmissie te stuiten.

Van de mensen die coronasymptomen hebben, gaan zeven van de tien toch naar buiten. Meestal voor praktische zaken als boodschappen of werk, waarbij ze denken dat hun gedrag niet risicovol is. Hoewel meer mensen gezondheidsklachten hebben die op een coronabesmetting kunnen wijzen (35 procent vergeleken met de 26 procent van de vorige ronde eind augustus), is testbereidheid gedaald van 83 procent naar 76.

Kritischer op de overheid

Opvallend is ook dat ‘Nederland’ kritischer is geworden op het coronabeleid van het kabinet. Van de deelnemers aan het onderzoek denkt 84 procent dat de overheid haar best doet het goed te doen, maar slechts 58 procent vindt dat besluiten goed worden toegelicht. In mei was dat nog 79 procent. Een op de twee Nederlanders vindt sommige maatregelen onlogisch of moeilijk te begrijpen.

De routekaart die het kabinet deze week presenteerde - met coronamaatregelen verdeeld in vijf risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig en lockdown - moet het beleid vereenvoudigen. De zelfkritiek die premier Rutte deze week toonde - ‘Ik heb te veel nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de bevolking, er waren te veel uitzonderingen op het maximum van dertig personen in een zaal’ - is eveneens een poging om meer Nederlanders aan te zetten tot ‘goed’ coronagedrag.

Niet verrassend is dat iets meer mensen zich door de toename van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen en overlijdensgevallen meer zorgen maken over het coronavirus: 51 procent ten opzichte van 44 procent in augustus. Drie van de 10 voelen zich hulpeloos, bang en ervaren stress. Deze gevoelsmatige dreiging van het virus komt daarmee weer op het niveau van april.

Toch gaapt een groot gat tussen bezorgdheid en aanpassing van het gedrag. Meer dan 90 procent onderschrijft dat de maatregelen goed werken tegen virustransmissie, toch handelen zij er niet naar door ‘goed’ coronagedrag te vertonen. De angst om anderen te besmetten - 93 procent zegt dat ‘(heel) erg’ te vinden - leidt ook niet tot de gewenste gedragsverandering. Over een week of twee blijkt of de gedeeltelijke lockdown voldoende bijstuurt.