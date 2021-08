Huisdier blijft buiten dierenwet: vogel en konijn mogen gewoon in hun kooi blijven

Gevolg van de wet zou zijn dat eigenaren hun huisdieren, zoals konijnen en vogels, niet meer in een hok of kooi mogen houden. Beeld Getty Images/EyeEm

Begin juni ontstond ophef toen er een wetswijziging werd aangenomen waarin staat dat dieren per 1 januari 2023 geen pijn of ongemak meer mogen hebben als ze in een stal, hok of kooi worden gehouden. Die wetswijziging – ingebracht door de Partij voor de Dieren – zou grote gevolgen hebben voor veehouders én baasjes van huisdieren.

Gevolg van de wet zou zijn dat eigenaren hun huisdieren, zoals konijnen en vogels, niet meer in een hok of kooi mogen houden. Ook moeten kippen, koeien en varkens in stallen ‘natuurlijk gedrag’ kunnen vertonen. Dat betekent mogelijk dat biggenstaarten niet meer weggebrand mogen worden, dat varkens altijd in de modder moeten kunnen wroeten en dat kalveren en geiten niet meer mogen worden onthoornd. In een eerste juridische analyse van de nieuwe dierenwet schrijft minister Schouten nu: ‘Het amendement kan van invloed zijn op de huisvesting van alle huisdieren zoals honden en katten, maar ook op bijvoorbeeld dieren die gehouden worden in dierentuinen, circussen, maneges, dierenasiels of dierenwinkels. Daarnaast vallen ook alle gehouden dieren in de veehouderij, zoals varkens, koeien en kippen, onder de reikwijdte van het amendement.’

Systematisch leed

Om de baasjes van huisdieren gerust te stellen, wil Schouten gezelschapsdieren uitsluiten van de nieuwe regels. Daarvoor maakt ze een nieuwe wetswijziging. Na de zomer komt Schouten met meer informatie over dit nieuwe wetsvoorstel, zo laat haar woordvoerder weten.

“Ik vind het prima dat de minister hierover met een voorstel komt,” zegt Leonie Vestering, Tweede Kamerlid namens de Partij voor de Dieren. “Bij de indiening van mijn amendement heb ik het altijd gehad over het systematische leed van dieren in veehouderijsystemen, niet over huisdieren.”

Volgens Vestering zijn er nu al duidelijke richtlijnen voor het houden van huisdieren. “Op de site van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren is bijvoorbeeld te lezen dat veel vogelsoorten een paar uur per dag uit hun kooi moeten en dat konijnen nooit alleen in een hok moeten zitten. Daarnaast is het bijvoorbeeld al verboden om de staarten van honden te couperen, maar krulstaartjes van varkens worden in de veehouderij bijna allemaal afgeknipt. Met onze wetswijziging wordt dat verboden.”

Nieuw kabinet

Vestering wil dat minister Schouten haast maakt met het uitwerken van de nieuwe regels voor de veehouderij. “De nieuwe wet gaat op 1 januari 2023 in, dus het is belangrijk dat veehouders snel duidelijkheid krijgen.” Vestering wil ‘geen politieke discussies’ over wat natuurlijk gedrag is van bijvoorbeeld varkens of koeien. “Het is aan diergedragskundigen om dat te bepalen,” vindt zij.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Schouten dat ze deze zomer nog nodig heeft om uit te zoeken wat de precieze gevolgen van de nieuwe dierenwet zijn voor de praktijk. Volgens de minister zal de wet ‘tot dilemma’s leiden, die om nadere politieke keuzes vragen’. Deze lijst met dilemma’s wil ze betrekken bij de formatie van een nieuw kabinet.

Dat kabinet moet knopen doorhakken over de manier waarop de dierenwet wordt ingevuld. Maar, geeft Schouten nu al aan: ‘Het is aan de rechter om een oordeel te geven over de interpretatie van deze wetswijziging en de reikwijdte ervan’. Uiteindelijk kunnen belangenorganisaties dus – net als in het stikstof- en klimaatdossier – naar de rechter stappen als zij vinden dat de politieke invulling van de wet te ver, of juist niet ver genoeg, gaat.