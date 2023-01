Huisartsen stemmen alsnog in met zorgakkoord: ‘Nu samen verder’

Beeld Getty Images

De ledenvergadering van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) stemde dinsdagavond in met de ondertekening. Een woordvoerder laat weten dat concrete invulling van twee van de tien punten die de huisartsen geregeld wilden zien, ze over de streep heeft getrokken.

Het gaat om de verhoging en differentiatie van tarieven voor de avond-, nacht- en weekendzorg. Die moeten ervoor zorgen dat het voor meer huisartsen aantrekkelijker wordt om deze diensten te werken. Net als de gewenste extra tijd voor patiënten.

‘Nu samen verder’

“Met deze overtuigende ‘ja’ kunnen we nu als huisartsen samen verder. Met alle leden, ook de bezorgde en kritische. We beseffen dat dit pas de eerste, goede stap is,” aldus LHV-vicevoorzitter Aard Verdaasdonk. “Samen met alle IZA-partijen kunnen we nu verder werken aan vertrouwen en aan de noodzakelijke oplossingen voor de huisartsenzorg.”

Ook minister Ernst Kuipers is blij met deze stap van de huisartsen. “Door met alle partijen samen te werken, kunnen we komen tot oplossingen die nodig zijn om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden.” De zorgverzekeraars laten eveneens weten verheugd te zijn.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan allemaal voornemens om de zorg voor de toekomst volgens de overheid ‘goed, toegankelijk en betaalbaar’ te houden. Woensdag wordt het akkoord ondertekend, aldus het ministerie van VWS.