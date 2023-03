Huisartsen steeds moeilijker bereikbaar: ‘Pas na paar dagen plek op spreekuur’

Een huisarts tijdens een onlineconsult. ‘Als je een gek plekje hebt, kan een arts vaak via een foto al zien of het echt iets is.' Beeld KOEN VAN WEEL/ANP

Hoewel het merendeel van de patiënten nog gewoon bij de huisarts terecht kan, ziet ongeveer een op de drie dat de bereikbaarheid onder druk staat. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim twaalfduizend mensen van de Patiëntenfederatie Nederland, die de belangen van patiënten vertegenwoordigt. Het onderzoek is een steekproef, want de respondenten zijn ouder dan gemiddeld in Nederland en hebben vaker een chronische aandoening.

Huisartsen beklagen zich al langere tijd over de toegenomen werkdruk. Het aantal zorgvragen stijgt, ze krijgen er meer taken bij en in sommige regio’s is het lastig om een opvolger te vinden als een dokter met pensioen gaat. De patiënten beginnen daarvan de gevolgen te merken, constateert de Patiëntenfederatie. “We zien dat er grote verschillen tussen praktijken zijn. Bij sommige zijn patiënten heel erg tevreden, maar bij andere is de assistente moeilijk bereikbaar, krijgen ze moeilijk contact met de huisarts of kunnen ze pas na een paar dagen op het spreekuur terecht,” zegt directeur Dianda Veldman.

Bovendien ondervindt een deel van de patiënten problemen bij het overstappen naar een andere huisarts. Desondanks krijgen ze in noodgevallen wél zorg. “Dat is een compliment aan huisartsen. Die wringen zich in allerlei bochten om mensen toch te helpen,” aldus Veldman.

Amsterdam

Ook in Amsterdam wordt het voor patiënten steeds moeilijker om een huisarts te vinden, zegt Daphne Tabak, huisarts in Amsterdam-Oost en ambassadeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in de regio Amsterdam/Almere.

Dat komt vooral omdat de huisartsen in de omgeving van Amsterdam weinig plekken hebben. Amsterdammers die naar omringende plekken verhuizen, houden daarom geregeld hun Amsterdamse huisarts aan. Die heeft vervolgens minder plek voor nieuwe inwoners van de hoofdstad. “Een patiënt is onlangs verhuisd naar Bodegraven, maar kan daar geen huisarts vinden. Daarom blijft diegene patiënt in mijn praktijk in de Tweede Oosterparkstraat.”

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Zeeland is het in Amsterdam wel eenvoudiger om na pensionering praktijkopvolgers te vinden, zegt Tabak. “Maar ook dat gaat al wat moeilijker dan enkele jaren geleden. Er zijn steeds minder huisartsen die dat willen, omdat het ondernemerschap steeds complexer is geworden. Steeds meer huisartsen zijn liever zzp’er.”

Medisch consumentisme

Dat ook de toegankelijkheid van Amsterdamse huisartsen onder druk staat, heeft volgens Tabak niet alleen te maken met het overhevelen van zorg uit het ziekenhuis naar de huisarts, maar ook met de toename van het medisch consumentisme: mensen betalen een hoge zorgpremie en willen daar veel medische handelingen voor terug, ook als die niet altijd zinvol zijn. Dat vergt tijd van huisartsen.

“Ook doen mensen vaker een beroep op de huisarts vanwege niet-medische zaken. Patiënten willen bijvoorbeeld dat ik aan de gemeente schrijf dat de schimmel in huis slecht is voor hun gezondheid. Of dat hun zoon moet vrijkomen uit de gevangenis omdat die hun mantelzorger is. De uitleg dat de huisarts daar niet voor is, neemt ook tijd in beslag.”

Er zijn overigens geen wettelijke termijnen waarbinnen huisartsen een patiënt met een niet-urgente zorgvraag als een ingegroeide teennagel moet zien, al is het streven om dat binnen een tot twee weken te doen. Voor urgente zorgvragen met kans op een complicaties gelden wel termijnen waarbinnen huisartsen moeten handelen. Zo moet bij de uitval van vitale functies meteen worden gereageerd. Iedere huisarts heeft altijd spoedplekken voor deze acute zorg.

Geruststellen

De Patiëntenfederatie verwacht dat de bereikbaarheid van huisartsen verder onder druk komt te staan. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten best meer digitale hulp willen, maar dat het niet altijd mogelijk is. Nu zijn herhaalrecepten veelal digitaal aan te vragen en kunnen patiënten soms advies krijgen via de e-mail of WhatsApp. Dat kan beter, denkt de Patiëntenfederatie. “Als je een gek plekje hebt, kan een arts vaak via een foto al zien of het echt iets is. Patiënten zouden via een beveiligd portaal meer digitale vragen moeten kunnen stellen. Dan kunnen artsen of ondersteunend personeel daar op hun eigen tijd op reageren en voorkom je dat mensen onnodig naar het spreekuur komen.”

Ook pleit de belangenbehartiger voor het online inplannen van afspraken, meer beeldbellen voor patiënten die lastig naar de praktijk kunnen komen en een systeem waarbij klachten digitaal worden uitgevraagd. Dianda Veldman: “De helft van de tijd zijn huisartsen bezig om patiënten gerust te stellen. Dat betekent niet dat die mensen onnodig komen. Geruststellen is ook een taak van de huisarts.”