Huisartsen kunnen aan de bak met vaccineren, dit wordt de volgorde

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op bezoek bij een zorginstelling op 18 januari 2021. Na de eerste vaccinaties voor zorgmedewerkers was ook de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg gestart. Beeld ANP

In Zeeland worden de vaccins (van AstraZeneca) vanaf maandag geleverd. Later in de week volgen huisartsen in Limburg, de week erna komt Noord-Brabant aan de beurt. Alle 63- en 64-jarigen in de drie zuidelijke provincies kunnen dus snel een uitnodiging van hun huisarts verwachten. Dat geldt tevens voor alle mensen met het syndroom van Down.

Ook mensen van 18 tot en met 64 jaar met morbide obesitas komen vanaf nu in aanmerking voor een vaccinatie. Dat komt neer op een BMI (gewicht in verhouding tot je lengte) van 40 en hoger. Dat zijn in Nederland volgens cijfers van het CBS zo’n 100.000 mensen. Het is al langer bekend dat mensen met overgewicht een grotere kans hebben op de intensive care terecht te komen. Op dit moment is zo’n driekwart van de coronapatiënten daar te zwaar.

Druk beetje verlicht

De druk op de ic’s zal met deze vaccinatievolgorde een klein beetje verlicht worden, verwacht de Groningse ic-arts Peter van der Voort. “Dit is een stap in de goede richting. Maar als het doel is om de vraag naar ic-bedden te verminderen, moet je alle mannen tussen de 50 en 75 met een BMI hoger dan 25 eerst vaccineren. Zij bezetten 50 tot 60 procent van de ic-bedden.”

Die groep is een stuk groter, erkent hij. “Dan heb je het over 1,2 miljoen mensen. Maar met de vaccins die nu beschikbaar komen zou je die groep eind maart helemaal kunnen hebben gevaccineerd. Dan zouden we de situatie in de ziekenhuizen over anderhalve maand onder controle hebben.”

Vanwege de nog beperkte beschikbaarheid van het vaccin kiest het RIVM ervoor om de vaccins per provincie te verspreiden. De volgorde is min of meer per toeval bepaald. De hoeveelheid vaccins die komende week beschikbaar is, komt toevallig overeen met het aantal mensen in Zeeland dat valt in de doelgroepen voor dit vaccin. Volgens het RIVM voorkomt de gekozen aanpak verspilling en is het efficiënter qua vervoer van de vaccins. Welke provincie na Noord-Brabant volgt, is nog niet bekend. Dat hangt af van de hoeveelheid vaccins die dan beschikbaar is, aldus het RIVM.

Kleinere dozen

Huisartsen hebben ervaring met het snel inenten van grote groepen: jaarlijks krijgen zo’n 3 miljoen Nederlanders via huisartsen de griepprik. Bij de coronavaccinatie-aanpak hebben zij ook een belangrijke rol toebedeeld gekregen. Zo werden huisartsen geacht de 90-plussers die niet naar een GGD-priklocatie kunnen komen te vaccineren. Daarbij liepen zij echter al direct tegen logistieke problemen aan: het gaat om slechts enkele patiënten per huisartsenpraktijk, terwijl dit vaccin (van Pfizer/BioNTech) in grootverpakkingen van ongeveer duizend stuks zit en op zeer lage temperatuur moet worden bewaard.

Het AstraZenecavaccin wordt geleverd in kleinere dozen, waar 100 tot 110 doses uit te halen zijn. Voor de meeste huisartsenpraktijken zou één doos voldoende moeten zijn om de doelgroepen die nu aan de beurt zijn te vaccineren, verwacht de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). “Voor grote praktijken zijn we in overleg om te zorgen dat ook die over voldoende vaccins kunnen beschikken. Huisartsen hebben de vrijheid om lokaal of regionaal samen te werken met andere praktijken. Dat biedt ook ruimte voor huisartsen om onderling te zorgen voor een goede verdeling van de vaccins, mochten er praktijken met overschotten of tekorten zitten.”

Het AstraZenecavaccin is ook bestemd voor mensen van 60, 61 en 62 jaar. Zij worden uitgenodigd zodra alle 63- en 64-jarigen, zwaarlijvigen en mensen met het syndroom van Down zijn voorzien, aldus het RIVM. “Waarschijnlijk gebeurt dat ook weer per regio, van zuid naar noord, tenzij tegen die tijd voldoende vaccins beschikbaar zijn.”

