Huisartsen: Kopzorgen over geld schaden gezondheid patiënt

“Toenemende geldproblemen kunnen zeker ook leiden tot meer bezoeken aan de huisarts”, bevestigt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Als mensen met klachten bij de huisarts terechtkomen en die doorvraagt, is nogal eens sprake van verborgen armoede. Vaak weigeren patiënten om financiële redenen überhaupt hulp te zoeken en ze modderen zelf te lang aan, waardoor fysieke en mentale problemen alleen maar toenemen.

De LHV ziet dat er veel zorgvragen zijn waarachter andere vraagstukken schuilgaan zoals eenzaamheid, slechte huisvesting, laaggeletterdheid, werkloosheid en dus ook financiële problemen. “Die financiële problemen tijdig aanpakken kan dus een preventieve werking hebben op medische problemen,” aldus een woordvoerder.

Stapeling van problemen

Vaak is sprake van een complexe stapeling van problemen, legt directeur Patricia Heijdenrijk van expertisecentrum Pharos uit. “Wij hebben onderzoek gedaan naar de redenen waarom mensen zorg mijden. Betaalbaarheid speelt een grote rol. Want een bezoek aan de huisarts leidt vaak tot medicatie of behandelingen die kosten met zich meebrengen. Dus maken mensen geen gebruik van de voorgeschreven zorg of halen ze de medicatie niet op.”

Ook constateert de LHV dat veel mensen hun weg niet goed weten te vinden naar het gemeentelijk aanbod aan hulp bij financiële zorgen. “Het is dus belangrijk dat gemeenten hun hulpaanbod laagdrempelig bekend maken bij hun inwoners en de lokale huisartsen.”