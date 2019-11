Huisarts had eigen spermabank, 150 nakomelingen van één donor

Beeld ANP

De man vestigde zich na zijn pensionering als huisarts in het dorp. In 1972 begon hij daar zijn vruchtbaarheidskliniek. De donoren leverden hun bijdrage op afroep en onder strikte geheimhouding af aan de achterdeur van het huis. Het aangeleverde sperma werd vrijwel meteen gebruikt.

Vijftien jaar

De omvang van zijn activiteiten is altijd verborgen gebleven. Uit onderzoek van deze site blijkt dat de man vijftien jaar lang doorging met zijn kliniek.



De kliniek trok destijds wensouders vanuit heel Nederland. Vooral in Limburg, Brabant en Gelderland stuurden huisartsen echtparen door naar de Oosterbeekse dokter. Het mocht, regels waren er indertijd amper. Tegenwoordig mag een donor maximaal 25 nakomelingen krijgen.

Niet vertellen

De ouders kregen van de arts de uitdrukkelijke instructie om hun kinderen niet te vertellen hoe ze zijn verwekt. Dat zou bij de donorkinderen alleen maar tot verwarring en onrust leiden. Hoeveel spermadonoren actief waren in Oosterbeek is niet bekend. Ook het aantal donorkinderen kan alleen geschat worden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt dat het niet over gegevens beschikt.

Inmiddels zijn kinderen die in Kliniek Oosterbeek verwekt zijn, op zoek naar hun vader. Die zoektocht wordt ernstig bemoeilijkt door het ontbreken van de administratie. “Erg jammer, want wij hebben allemaal grote behoefte om te weten van wie we afstammen,” zegt Isabella Boshuizen van de besloten Facebookgroep Kinderen van Kliniek Oosterbeek. Daarbij zijn inmiddels 42 donorkinderen en enkele zaaddonoren, aangesloten. De Facebookgroep roept nu alle zaaddonors uit Arnhem en omgeving op om hun anonimiteit op te heffen.

De arts, die in 2001 overleden is, heeft zich nimmer voor zijn vruchtbaarheidsbehandelingen hoeven te verantwoorden bij een inspectie of tuchtcollege. Hij heeft, voor zover bekend, geen eigen zaad gebruikt in zijn kliniek. De Zuid-Hollandse dokter Jan Karbaat kwam eerder in opspraak omdat hij dat wel gedaan had.