Huisarts buitenspel bij zorg covidpatient: ‘Wij kunnen druk op ziekenhuis verlichten’

Een huisarts kleedt zich om in beschermende kleding om een patiënt met corona in de praktijk te ontvangen. Beeld ANP

Huisartsen in Amsterdam willen kwetsbare coronapatiënten ook thuis kunnen behandelen met zuurstof en het middel dexamethason. Dat zou ic-opnamen en ligduur op de verpleeg­afdeling kunnen schelen.

Nieuwe medische inzichten laten zien dat de patiënt eerder opknapt met een goed getimede behandeling met de ontstekingsremmer dexamethason, die het overactieve afweersysteem remt. Huisartsen en ziekenhuizen willen onderzoeken of dat ‘voor een bepaalde categorie patiënten’ ook thuis kan worden ingezet, in combinatie met zuurstofondersteuning. Ze staan in de startblokken voor een vroegtijdige behandeling van patiënten die een hoog risico lopen om ernstig ziek te worden van Covid-19. Amsterdam wil hierin een pioniersrol vervullen.

Dringend beroep

Maar er is een groot obstakel: de huisartsen weten niet wie van hun patiënten besmet zijn. De GGD speelt de positieve testuitslagen vooralsnog niet aan de huisartsen door, terwijl die daar al maanden om vragen.

Het Roaz (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) Noord-Holland en Flevoland (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) doet nu ‘een dringend beroep’ op de overkoepelende GGD GHOR Nederland om de huisartsen aan deze uitslagen te helpen. ‘Dat dient niet alleen een gezondheidsdoel, maar is ook in het algemeen maatschappelijk en economisch belang’, staat in een brief.

‘Digitale oplossing is complex’

Volgens het Crisisteam huisartsen is er geen tijd meer te verliezen. Niet alleen kunnen de huisartsen de ziekenhuizen ontlasten door een deel van de zorg over te nemen, ook de patiënt is beter af, zegt Stella Zonneveld, vicevoorzitter Crisisteam huisartsen en medisch directeur Roha, waar 200 huisartsen bij zijn aangesloten.

De huisartsen willen hun kwetsbare patiënten in het vizier hebben – liefst binnen vijf dagen na het begin van de symptomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hartpatiënten, mensen met obesitas of diabetes. “Aan de telefoon kan een huisarts de ademhaling al best goed beoordelen. Bij twijfel kan de huisarts de patiënt onderzoeken. Dan kijk je naar het zuurstofgehalte in het bloed en de ademhalingsfrequentie.” Als de waarden uitschieten, stuurt de huisarts de patiënt naar het ziekenhuis. Dat betekent dat een patiënt eerder in het ziekenhuis belandt dan nu het geval is, en ook eerder opknapt. “Wat we nu zien – met name in Zuidoost en Nieuw-West – is dat patiënten pas aan de bel trekken als ze uitgeput zijn. Dan zijn ze al zo ziek dat ze langdurig moeten worden opgenomen, soms ook op de ic.”

De huisartsen staan dus te popelen om te helpen. “Maar dan moeten ze wel weten wie er besmet is,” zegt Corine van Geffen, bestuurder bij Huisartsenposten Amsterdam en voorzitter van het Crisisteam huisartsen. Er blijft in deze zorgcrisis nu veel kennis en kunde onbenut. Vaak belt de GGD de positief geteste persoon op dag vijf nog een keer op om te vragen hoe het gaat. Laat dat de huisarts doen, zegt Van Geffen. “Dat ontlast de toch al drukke GGD. En de huisarts kent de achtergrond en de ziektegeschiedenis van de patiënt het best.”

Knappe koppen

De GGD GHOR Nederland streeft wel naar een digitale oplossing, zegt een woordvoerder. “Maar dat is dan een extra taak. En we hebben niet zoveel tijd om iets extra’s te doen.”

Een aantal GGD’s doet het handmatig, maar dat is arbeidsintensief. Bovendien wil de GGD het testen zo laagdrempelig mogelijk houden. “Als mensen positief testen, adviseren we wél de huisarts te informeren.”

Met het risico dat de kwetsbaarste patiënten dat niet doen, zegt Zonneveld: “Wij denken dat er genoeg knappe koppen moeten zijn die een veilige digitale oplossing kunnen vinden.”