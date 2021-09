Huilende kinderen op het treinstation: veel meer asielkinderen reizen alleen naar Nederland

Een Syrisch kind in een vluchtelingenkamp in Turkije. Beeld Getty Images

De afgelopen maanden zijn in ons land meerdere Syrische kinderen zonder ouders aangetroffen. Zondagavond stond een jongen van 13 jaar uit Syrië op het treinstation van Tilburg, waar hij leunend tegen een NS-medewerker begon te huilen. Sommige kinderen zijn helemaal alleen vanaf het door oorlog verscheurde land of vanuit een vluchtelingenkamp in Zuid-Europa naar Nederland gereisd.

Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) maakten op 1 september 665 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) gebruik van de opvang. Dat is het hoogste aantal sinds de uitloop van de vluchtelingencrisis in 2016 (967) en bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In september 2020 ging het nog om 342 amv’s.

Bijna 40 procent van de opgevangen asielkinderen zonder ouders was per 1 september dit jaar van Syrische afkomst (251). Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van Save the Children dat Syrische jongeren en jongvolwassenen overal willen wonen, behalve in hun moederland. Naast oorlog, honger en corona draagt het gebrek aan toekomstperspectief bij aan hun gevoel van onveiligheid. In Syrië hebben ruim 6 miljoen kinderen dagelijks te maken met oorlogsgeweld.

Bescherming

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling ontvangt volgens de Nederlandse overheid een asielvergunning als diegene ‘bescherming’ nodig heeft. Jonge mensen krijgen in ieder geval tot ze 18 jaar zijn of het land verlaten een voogd toegewezen. Kinderen jonger dan 15 jaar worden opgevangen in pleeggezinnen.

Volgens Martin Vegter van Defence for Children komen de kinderen regelmatig van plekken binnen de Europese grenzen. “De omstandigheden in de Griekse vluchtelingenkampen, zoals Moria, drijven sommige families tot wanhoop. Dan sturen ze de kids alleen eropuit, in de hoop op een beter leven.”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt de stijging van het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat naar Nederland komt. “Dit is een zorgelijke ontwikkeling omdat het om alleenstaande kinderen gaat. Het is belangrijk om dit scherp in de gaten te houden.”

Bij de begeleiding wordt rekening gehouden met ‘het perspectief voor de toekomst’ van de kinderen, aldus het departement in een reactie: integratie als de asielaanvraag wordt ingewilligd en terugkeer als de aanvraag wordt afgewezen.

Gedropt

De 13-jarige Syrische jongen die zondagavond op het treinstation van Tilburg huilend werd aangetroffen, sprak geen woord Nederlands en maakte een bange indruk. NS-medewerkers probeerden hem gerust te stellen met wat eten en drinken. De jongen had een ‘document met persoonsgegevens’ bij zich. Agenten van de Tilburgse politie ontfermden zich over hem.

De afgelopen twee maanden zijn meer Syrische kinderen aangetroffen die alleen reisden. Zo stond vorige week maandag een 11-jarige jongen bij het hoofdbureau van de politie in Rotterdam. Vorige maand is een 8-jarig meisje afkomstig uit Syrië ‘gedropt’ op het bureau van de politie in Hoofddorp. Ze had alleen een klein rugzakje bij zich.

‘Stuk voor stuk schrijnende verhalen’, zegt Vegter van Defence for Children. “Deze kinderen hebben een traumatisch verleden in oorlogsgebieden. Dan hebben we het nog niet eens over de reis die ze hebben gemaakt, op een bootje op de Middellandse Zee of over land, onder erbarmelijke omstandigheden.”

De rugzak van het 11-jarige meisje dat in Rotterdam werd 'gedropt'. Beeld Politie Nederland