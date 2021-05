Hugo de Jonge was nog niet uitgepraat of het liep al storm op reissites

Vakantiegangers vertrekken in maart vanaf Schiphol voor een testvakantie naar Rhodos. De vraag naar vakanties naar het Middellandse Zeegebied neem toe. Beeld Joris van Gennip

Het aantal boekingen in mei ligt bij Sunweb nu al een kwart hoger dan in 2019 op 11 mei het geval was. “Bizar,” noemt een woordvoerder het. “Toen De Jonge de kleurcodes ging uitleggen verdubbelde het aantal bezoekers van onze website.”

De reiswijzer van de ANWB, waar per vakantieland informatie over de coronamaatregelen te vinden is, werd vanaf het begin van de persconferentie twaalf keer zo vaak bezocht als normaal. En Corendon-topman Steven van der Heijden zag dinsdagavond bij Op1 op zijn smartwatch de boekingen binnenstromen. Vooral voor augustus worden veel vakanties gereserveerd.

Mensen willen op vakantie, zoveel is duidelijk. Ook bij het Amsterdamse reisbureau Tenzing Travel merken ze dat de mailboxen volstromen en het websiteverkeer toeneemt. “Eigenlijk is dat al een aantal weken zo,” vertelt een woordvoerder. “Veel mensen hadden al wat voorzichtige plannen gemaakt, maar hebben gewacht deze definitief door te zetten.” Dat dat nu wel gebeurt, noemt het reisbureau positief. Maar er is ook een keerzijde: “We weten nog niet welke landen code geel krijgen en of Nederlanders die landen wel binnen mogen.”

Code geel of oranje

Reisbrancheorganisatie ANVR waarschuwt dat er in het begin slechts een zeer beperkt aantal landen van code oranje naar geel zal gaan. “Veel landen zullen voor een deel op dezelfde plekken voor vakanties focussen. Dan wordt het een kwestie van vraag en aanbod en kan schaarste ontstaan. Het kan gebeuren dat er dan niet genoeg accommodaties zijn,” aldus een woordvoerder van de ANVR. Hogere prijzen zijn daarbij niet uitgesloten.

De groep vakantiebestemmingen met code geel zal gestaag groeien, verwacht ANVR. Tegelijkertijd worden ook in andere Europese landen reisregels rond het coronavirus versoepeld. Zo hoeven Engelsen vanaf volgende week niet meer in quarantaine bij terugkeer uit onder andere Portugal, IJsland en Israël.

Tenzing Travel ziet dat de vraag naar vakanties in het Middellandse Zeegebied toeneemt. Het reisbureau bood eerder alleen intercontinentale reizen aan, maar besloot in 2020 noodgedwongen ook Europese vakanties te organiseren. “Daar hebben we eigenlijk niet van kunnen profiteren, vorige zomer kwam het lastig op gang. Buiten Europa verwachten we deze zomer weer niks, maar we denken dat vakanties naar bijvoorbeeld Griekenland, Spanje, Portugal of Kroatië mogelijk zullen zijn.”

Vakanties op maat

Ook bij het Amsterdamse Valerius Reizen stond de afgelopen week in het teken van de berichtgeving rondom de mogelijke vakanties. “Het is nog steeds een lastige puzzel,” zegt oprichter Liseke Hoogerbrugge. “Wij zijn gespecialiseerd in reizen op maat, daarbij boeken we elk onderdeel apart. Als een van die onderdelen uitvalt, heb je een probleem.”

Volgens Hoogerbrugge willen veel hotels in het buitenland aanbetaald worden, een groot risico voor reisbureaus als Valerius. “Mensen staan te trappelen, maar je vakantie boeken via een bureau dat pakketreizen aanbiedt is nu veiliger.”

Als het aan het kabinet ligt, kunnen we deze zomer op vakantie met een vaccinatiepaspoort. Hoogerbrugge ziet daar veel potentie in, maar het is ook nog lastig. “We hebben bijvoorbeeld ook gezinnen waarbij de ouders gevaccineerd zijn en de kinderen niet. Wat doe je dan?”

Ze vreest dat het deze zomer eigenlijk nog te vroeg is voor veel vakantieverkeer in Europa. Wie toch gaat, zal flexibel moeten zijn. “Hou er rekening mee dat dingen anders kunnen lopen dan je verwacht.”