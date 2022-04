Hugo de Jonge had veel contact met Sywert van Lienden over mondkapjesdeal

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Beeld ANP

Een dag voor het Kamerdebat meldt de minister dat hij het ‘betreurt’ dat hij niet duidelijk heeft gecommuniceerd over zijn contacten met en over Van Lienden. “De verwarring die nu is ontstaan, had voorkomen kunnen worden door melding te maken van mijn contacten over de heer Van Lienden,” schrijft De Jonge zojuist aan de Tweede Kamer. “Ik heb daarop onvoldoende toegezien en dat betreur ik. Ook toen ik destijds vragen kreeg van journalisten, was het completer geweest als ik in aanvulling op de antwoorden melding had gemaakt van bovengenoemde contacten.”

De Jonge wacht morgen een taai Kamerdebat na de onthullingen over zijn persoonlijke betrokkenheid bij de aanloop naar de mega-order van mondkapjes, die Sywert van Lienden in één klap multimiljonair maakte. Tot vorige week ontweek De Jonge steeds vragen over zijn rol bij de totstandkoming van de omstreden order, maar stukje bij beetje wordt duidelijk dat de CDA-minister veel appcontact had met en over Van Lienden.

Interne berichten

Op verzoek van het parlement heeft het kabinet nu nog meer interne berichten gedeeld tussen De Jonge en toenmalig minister Van Rijn voor Medische Zorg, tussen De Jonge en topambtenaren en tussen De Jonge en Van Lienden. Daaruit rijst het beeld van de actieve groothandelaar Van Lienden, die al zijn politieke contacten bestookt met aanbiedingen. Zo laat hij De Jonge weten ‘altijd bereid’ te zijn om hulp te bieden en stelt voor dat De Jonge het eerste KLM-toestel met medische spullen binnenhaalt, voor een ‘moral boost’.

De politici beklagen zich onderling over Van Liendens opstelling, bijvoorbeeld als hij kritiek levert op het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Van Rijn appt op 29 april naar De Jonge: ‘Vind ’t heel teleurstellend dat hij zo negatief doet over het LCH, dat had hij juist beloofd niet te doen.’ Dat bevestigt het beeld dat de negatieve beeldvorming over de overheidsinkoop van mondmaskers een belangrijk motief was om met Van Lienden in zee te gaan.

Uit de stukken blijkt verder ook dat het zogenoemde ‘vip-team’ van het LCH circa 250 mails binnenkreeg van wat betrokkenen ‘grote spelers’ noemen. ‘Dit zijn meestal de (mogelijk) politiek gevoelige mails, die veel tijd kosten. Daarvan zijn er 120 die extra aandacht en tijd vergen.’

Minister Helder van VWS kiepert in aanloop naar debat over mondkapjes ineens berg stukken over de schutting. Wat blijkt? Minster De Jonge had uitgebreid contact met @sywert, appen en ook bellen. pic.twitter.com/Ofm3OUpwrt — Tom Kreling (@TomKreling) 6 april 2022