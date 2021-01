Hugo de Jonge: brand in testlocatie Urk gaat alle perken te buiten

Brandschade bij de coronateststraat van de GGD op het haventerrein in Urk. Beeld ANP

‘Medewerkers zijn terecht ontdaan. Hun cruciale werk in de frontlinie van de crisis verdient respect en waardering. Niets anders’, reageert De Jonge op Twitter.

De minister laat weten dat hij zondagochtend contact heeft gehad met GGD Flevoland over wat er is gebeurd.

Cees Verdam, directeur publieke gezondheid van GGD Flevoland, zegt dat wordt gekeken hoe het testen op het coronavirus zo snel mogelijk kan worden hervat. Hij noemde de brand in de testlocatie ‘een flinke klap in ons gezicht’. “Uiteraard gaat ons dit niet in de koude kleren zitten, we werken als GGD keihard aan de bestrijding van corona. Al onze mensen zetten zich met hart en ziel hiervoor in. Het is nu een zaak voor de politie en die laten we haar werk doen. Wat ons te doen staat is bekijken op welke wijze we zo snel mogelijk weer de coronatesten op Urk kunnen hervatten, want dat is onze taak.”

De teststraat bij het haventerrein werd zaterdagavond in brand gestoken. Tientallen mensen gingen op Urk de straat op uit protest tegen de avondklok, die voor het eerst gold in de strijd tegen het coronavirus. Ze reden in ongeveer honderd auto’s luid toeterend over het terrein. Volgens de politie zijn er twee personen aangehouden en daarnaast tientallen boetes uitgedeeld.

Ook in het Limburgse Stein waren zaterdagavond ongeregeldheden. Burgemeester Marion Leurs-Mordang is er niet te spreken. “Ik ben vooral boos dat dit heeft kunnen gebeuren. We leven in een vrij land en iedereen mag zijn mening laten horen, maar dit is niet de manier.”

De burgemeester wil niet spreken over demonstranten tegen de avondklok, die zaterdag voor het eerst gold als nieuwe maatregel tegen het coronavirus. “Dit zijn gewoon moedwillige rellen, aangesticht door raddraaiers.” Leurs-Mordang spreekt van een ‘klap in het gezicht’ bij iedereen die zijn best doet het coronavirus er onder te krijgen.

In Stein kwamen zaterdagavond zo’n honderd jongeren samen. Ze trokken door de straten en scandeerden ‘dictatuur’, staken vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie. Tot nu toe zijn veertien personen aangehouden. De politie sluit meer arrestaties niet uit.

De burgemeester verwacht later antwoord te krijgen op vragen over de identiteit en achtergrond van de relschoppers. Ze heeft op dit moment geen aanwijzingen dat er zondag opnieuw mensen de straat op gaan. “Maar we blijven de situatie samen met de politie monitoren.”