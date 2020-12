Hugo de Jonge: 8 januari eerste vaccinatie als EMA vaccin goedkeurt

Beeld ANP

Vanaf maandag 4 januari worden de eerste uitnodigingen verstuurd. De eerste groep die wordt opgeroepen bestaat uit medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal.

Uiterlijk maandag 11 januari zal de GGD op drie locaties in het land gaan vaccineren. Vanaf maandag 18 januari vindt het vaccineren plaats op 25 centrale locaties.

De exacte startdatum van het vaccineren hing steeds af van het moment van goedkeuring door de EMA en markttoelating door de Europese Commissie. Dit moment van goedkeuring is nu volgende week voorzien. Fabrikant Pfizer kan nog dit jaar een kleine hoeveelheid vaccins leveren.

Het RIVM en de GGD’en werken hard aan het voorbereiden en inrichten van locaties, zodat alles straks gereed is. Defensie ondersteunt hierbij. Vanzelfsprekend vindt alles in afstemming plaats met de andere uitvoeringspartijen die ook een bijdrage leveren, zoals instellingen, arbodiensten en bedrijfsartsen.

De Tweede Kamer debatteert donderdagavond, de laatste dag voor de kerstvakantie van het parlement, alsnog over de vaccinatiestrategie. De Tweede Kamer is ontstemd, omdat omringende landen aangeven dat ze al in de laatste week van december de eerste vaccinaties gaan zetten.

‘Zorgvuldig en veilig’

Donderdagochtend werd duidelijk dat Nederlanders dit jaar nog niet kunnen worden ingeënt, omdat de ICT-systemen van de GGD er nog niet klaar voor zijn. Coronaminister Hugo de Jonge is liever zorgvuldig dan rap. “Er wordt 24/7 gewerkt, maar vaccinaties staan of vallen uiteindelijk niet bij een week eerder beginnen, wel bij een zorgvuldig en veilig verloop. Zorgvuldigheid levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de vaccinatiebereidheid.”

De vaccinatie tegen het coronavirus is gratis. Hoe lang het duurt voordat iedereen een vaccinatie heeft gekregen, hangt van meerdere dingen af. Bijvoorbeeld de vraag hoeveel vaccins goedgekeurd en geleverd kunnen worden en of zij voor alle doelgroepen geschikt zijn. Hoeveel mensen zich willen laten vaccineren speelt ook mee.