Hudson's Bay leed in Nederland 184 miljoen euro verlies

De Amsterdamse vestiging van Hudson's Bay. Beeld ANP

Aan het einde van 2019 werden alle vijftien filialen in Nederland gesloten vanwege het aanhoudende verlies. In het eerste jaar was dat nog 28,6 miljoen euro, een jaar later 81,4 miljoen euro en het afgelopen jaar 73,8 miljoen euro. De curatoren: ‘Ondanks de goede bedoelingen zijn de Hudson’s Bay-warenhuizen niet voldoende van de grond gekomen. De oorzaak van het faillissement is gelegen in het niet langer willen aanzuiveren van de verliezen door de aandeelhouders.’

Volgens Hudson's Bay, die niet eerder de gegevens wilde delen, was geen van de vestigingen in Nederland winstgevend. Hudson’s Bay, de Oostenrijkse investeringsmaatschappij Signa en de verhuurders van de panden staken in totaal 516 miljoen euro in het warenhuisketen.

De winkelpanden zijn inmiddels leeg. De inventarissen zijn verkocht. Aan het einde van de maand verloopt de huur van de panden.