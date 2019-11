Hudson’s Bay kan sociaal plan werknemers niet betalen

Hudson’s Bay Nederland heeft geen geld voor het sociaal plan dat is afgesproken voor de 1400 medewerkers. Het armlastige warenhuis is daarvoor afhankelijk van het Canadese moederbedrijf, dat zelf in financiële problemen verkeert.

Deze week vroeg Hudson’s Bay Nederland uitstel van betaling aan, na in september al bekend te hebben gemaakt dat het haar vijftien vestigingen sluit en uit Nederland vertrekt.

Aan de surseance blijkt een ruzie met de verhuurder van vier warenhuispanden ten grondslag te liggen. In een van de rechtszaken daarover kwam naar voren dat Hudson’s Bay geen geld meer heeft om de afvloeiingsregeling voor werknemers te betalen, die in september is afgesproken.

Verhuurder CBRE Global Investors heeft via de rechter voor elkaar gekregen dat het warenhuis nog acht jaar huur betaalt voor de panden in Den haag, Zwolle, Maastricht en Den Bosch, ook al gaan de vestigingen dicht.

Ruzie om betaalgarantie

CBRE verhuurde drie jaar geleden in opdracht van de gebouweigenaren de voormalige V&D-panden in de vier steden. In den Bosch wordt de verhuur gedeeld met een andere partij. Daarbij werd afgesproken dat Hudson’s Bay Company, het Canadese moederbedrijf, binnen twee jaar een garantie zou geven voor de doorbetaling van de huur tot zeker 2027. Na die belofte waren de eigenaren bereid fors in de gebouwen te investeren, zodat deze precies op Hudson’s Bay waren toegesneden.

Het warenhuis kwam de afspraken niet na om die garantie uiterlijk in april van dit jaar af te geven, en probeerde tevergeefs een halfjaar uitstel te regelen. Met dat uitstel zou er geen garantie hebben gelegen toen het warenhuis in september bekendmaakte alle zaken te sluiten.

CBRE stapte daarop naar de rechter. Die oordeelde dat Hudson’s Bay de garantie alsnog moet afgeven. Volgens de rechter had Hudson’s Bay nauwelijks moeite gedaan de afspraak na te komen. “Er is eerder sprake van onwil dan van onmacht,” luidde de uitspraak.

Tien miljoen per jaar

Deze week wees de kortgedingrechter in Den Haag de eis af van CBRE dat Hudson’s Bay volgens afspraak tot tenminste 2022 in Maastricht en Den Haag warenhuizen open moesten houden. In 2017 spraken de verhuurder en het warenhuis immers af dat het bedrijf ‘gedurende vijf jaar het gehuurde moet exploiteren als een warenhuis in Hudson’s Baykwaliteit’. Volgens de rechter staat die afspraak overeind, maar leidt CBRE geen schade omdat Hudson’s Bay tot 2027 huur moet betalen, ongeacht of het pand geopend is.

Hudson’s Bay moet nu CBRE jaarlijks circa tien miljoen euro betalen, ook na december als de warenhuizen zijn gesloten. Dat was voor de Nederlandse keten aanleiding om deze week uitstel van betaling aan te vragen, omdat het naar eigen zeggen niet langer afspraken kan nakomen.

Een groep andere verhuurders, vertegenwoordigd door vastgoedadviseur JLL, rekent erop dat het warenhuis gewoon aan zijn verplichtingen blijft voldoen. Ook voor hen geldt dat Hudson’s Bay contractueel heeft vastgelegd dat het tien tot vijftien jaar huur zal betalen.

Voorbode voor faillissement

Vaak is betalingsuitstel een voorbode voor een faillissement, waarbij alle afspraken over huurbetalingen van tafel gaan. Ook het sociaal plan is in dat geval van tafel, het personeel zou dan met een opzegtermijn van zes weken worden ontslagen. Hudson’s Bay beloofde in september nog dat het zijn vertrek uit Nederland netjes zou afwikkelen

Het Canadese warenhuis, dat drie jaar geleden met een geldbuidel van 300 miljoen euro in Nederland neerstreek, sluit eind volgende maand al haar vestigingen. Daarbij wordt nog een slag om de arm gehouden of een aantal zaken al niet eerder dicht gaat. Dat besluit is nu in handen van de bewindvoerder die door de rechtbank is aangesteld.