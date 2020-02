Hou je hoed goed vast: ook dit weekend flinke wind (en regen)

Omgevallen bomen bij de Amstel. Beeld ANP

Zaterdag is het volgens Weerplaza bewolkt en valt van tijd tot tijd (mot)regen. De temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden. Later op de dag kunnen de buien toenemen. Ook staat er een vrij krachtige, soms stormachtige zuidwestenwind. In de kustprovincies komen zware windstoten voor van 75 tot 90 kilometer per uur.

Zondag regent het langdurig. Slecht nieuws voor mensen die naar het zuiden afreizen voor carnaval, want vooral in de zuidelijke helft van het land valt veel neerslag. Voor de optochten kan de wind zondag een mogelijke spelbreker worden.