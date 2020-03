Hotels overleven maximaal drie maanden coronacrisis

Beeld ANP

Dat stelt hotelvastgoedadviseur Colliers woensdag in een rapport over de gevolgen van de coronacrisis voor de hotellerie, toerisme en zakenreisbranche. Hoe lang de huidige reiscrisis ook duurt, de werkloosheid onder hotelpersoneel in Nederland zal de komende tijd sterk oplopen, ook als de activiteiten weer op gang komen.

Volgens Colliers hebben de meeste hotelondernemers in Nederland voldoende financiële buffers om een coronacrisis van drie maanden te overleven - weliswaar met grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. Maar dan moeten toerisme en zakenreizen wel weer in het hoogseizoen op gang komen.

De vastgoedanalist voorspelt echter dat de impact van corona op de hotel- en reisindustrie veel groter zal zijn dan de sars-uitbraak in 2003, toen de hotelindustrie zich na zes maanden had hersteld.

Gigantische impact

“Als toerisme tijdens het hoogseizoen nog uitblijft, heeft dat een gigantische impact op de meeste economieën van Europa,” aldus topman Dirk Bakker van Colliers. “Vooral in landen die veel geld verdienen aan toerisme. Hotels in die landen kunnen tegen die tijd misschien niet meer aan hun betalingsverplichtingen voldoen.”

In het donkerste scenario komt de reiswereld dit jaar helemaal niet meer op gang en zal een groot aantal hotels failliet gaan. “Welk scenario het ook wordt, de impact op de hotelbranche en economieën van Europa is groot.”

Vergeleken met mediterrane landen is de impact van de huidige reiscrisis in ons land relatief beperkt. Toerisme is goed voor 2,5 procent van het Nederlandse bbp, vergeleken met 7 procent voor landen als Griekenland en Spanje. Bovendien is het merendeel van de toeristen - 60 procent - in Nederland afkomstig uit eigen land. De verwachting is dat die stroom zich sneller herstelt dan de groep toeristen die straks weer naar de Middellandse Zee op vakantie gaat.

Griekenland

Voor Griekenland, Kroatië, Italië, Portugal en eventueel Oostenrijk - als de crisis zich lang genoeg doorzet om ook de animo voor wintersport te temperen - krijgen zowel de hotellerie als de nationale economie de grootste klappen. Met name Griekenland, waar de economie net aan het opkrabbelen was maar de staatsschuld torenhoog reikt, zijn de gevolgen groot, voorspelt Bakker.

Ook Spanje zit in de gevarenzone, alhoewel daar een flink deel van het toerisme van de Spanjaarden zelf komt. Polen en Zweden daarentegen, met een beperkte toeristenstroom uit het buitenland en een klein belang voor de economie, worden volgens Colliers het minste getroffen.

“Nadat de sars-uitbraak onder controle kwam in China, was de bezettingsgraad voor de ergst getroffen steden binnen zes maanden weer op het oude niveau. Door de vele lockdowns verwachten we dat het herstel deze keer langer gaat duren.”