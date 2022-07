Horlogewereld raadt dragen dure horloges af na gewelddadige overvalpoging

De mislukte roofoverval waarbij de dader in de Beethovenstraat een pistool op het hoofd van een restaurantgast zette en diens Rolex opeiste, zorgt opnieuw voor onrust onder horlogeliefhebbers. ‘Ik draag alleen nog maar een Rolex als ik thuis ben of op kantoor.’

Het filmpje van de beroving in restaurant Ferilli’s aan de Beethovenstraat ging zondag razendsnel van telefoon tot telefoon. Op de beelden was te zien hoe een Haagse ondernemer een pistool op zijn hoofd kreeg. De dader was uit op de dure Rolex van de man.

Iemand die op een vol terras in Amsterdam een vuurwapen op zijn hoofd gezet krijgt vanwege een horloge. Het vormt een triest nieuw dieptepunt in een lange reeks berovingen waarbij de daders het voorzien hebben op dure horloges.

Op de door Nederlanders gerunde website voor horlogeliefhebbers Fratello watches staan meerdere stukken die refereren aan de gevaren van het dragen van dure horloges. Nadat Bas van Wijk in de zomer van 2020 was doodgeschoten na een ruzie waarbij ook een imitatie-Rolex werd geroofd, schreef Robert Jan Broer, oprichter van de site: ‘Beroofd – en zelfs vermoord worden om een horloge, wie had dat ooit gedacht. Het is de trieste realiteit waarin we leven.’

Ontraceerbaar

“In 2000 droeg ik al Rolexen,” vertelt Broer. “Ik had ze om bij het uitgaan. Tot ongeveer vijf jaar geleden lette echt niemand erop. Dat is nu wel anders. Ik draag alleen nog maar een Rolex als ik thuis ben of op kantoor.” Volgens Broer brengt het dragen van bepaalde herkenbare dure modellen een risico met zich mee. Hij noemt als voorbeelden niet alleen Rolex maar ook de Patek Philippe Nautilus en de Audemars Piguet Royal Oak. “Door internet weet iedereen wat ze waard zijn. Daarnaast zijn ze, als ze gestolen worden, ontraceerbaar.”

Op zijn website staat ook een persoonlijke anekdote waarin Broer vertelt hoe hij bij het verlaten van zijn woning werd aangesproken door twee mannen, nadat ze de Rolex om zijn pols hadden gezien. “Het gaf me een heel onprettig gevoel, ik wist gelijk dat ik het verkeerde horloge droeg.”

Het is een ervaring die meer dragers van dure horloges hebben. Verhalen te over. Zo werd een ondernemer die in de Haarlemmerstraat boodschappen deed, een tijdje gevolgd nadat twee mannen de vintage Rolex GMT master om zijn pols hadden gespot. Hij wist te ontkomen.

Vaker gebeurd

Naar aanleiding van de beroving van vrijdag 1 juli bij restaurant Ferilli’s werd Het Parool benaderd door een bewoner van de Beethovenstraat. Hij is het bezit van een staal-gouden Rolex. “Die glimt nogal.” Toen hij vorig jaar hetzelfde restaurant verliet, leek hij gevolgd te worden. “Ik weet zeker dat het om mijn horloge was. Ze hadden eerst al een dame gevolgd die een dure Rolex Hulk om haar pols had, maar zij stapte snel in een auto. Toen gingen ze achter mij aan. Ik ben heel snel zigzaggend naar huis gelopen”.

Een Rolexrover in een hoodie bedreigt een gast met een pistool op het volle terras van restaurant Ferilli's in de Beethovenstraat. Beeld screenshot

Bij Ferilli’s is, sinds de beroving van afgelopen vrijdag, niemand bereikbaar voor commentaar. Aangifte heeft de man niet gedaan. “Het was met een sisser afgelopen, dus wat moest ik zeggen?”

Gespot worden in de horeca en later beroofd worden. Het komt vaker voor. In het strafdossier tegen de zogenaamde Rolexbende die als ‘een hongerige roedel geldwolven op zoek naar snel geld’ dure horloges roofde, werd ook melding gemaakt van het feit dat speciale spotters in de horeca keken wie een duur horloge om had. De doelwitten werden vervolgens later met veel geweld beroofd op straat.

Ook kwam uit die zaak naar voren dat rovers sociale media als Instagram gebruiken om hun doelwitten uit te kiezen. BN’ers als Lil Kleine en Ali B werden nadien beroofd van horloges.

Niet openlijk dragen

Inmiddels is veel liefhebbers duidelijk dat het gevaarlijk is om een duur horloge te dragen. Mensen laten ze in de kluis liggen. “Ik heb een Casio G-shock van 99 euro om,” zegt een horlogehandelaar. “Het is gewoon niet veilig meer.”

Op de Fratellosite valt in een van de artikelen de volgende waarschuwing te lezen. ‘We kunnen horlogebezitters alleen maar dringend aanraden om hun gewilde horloges niet openlijk te dragen. En denk goed na voordat je een foto van jezelf met je horloge plaatst op sociale media.’

De politie zegt dat het onderzoek naar de gewelddadige overvalpoging bij Ferrili’s nog in volle gang is. Een verdachte is nog niet aangehouden.