Horlogerovers sloegen Lil Kleine een hersenschudding

Lil Kleine. Beeld OFFGRID Agency

Dat maakt de politie bekend in opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. Daarin worden ook beelden getoond van drie mannen die verdacht worden van de beroving.

Lil Kleine, artiestennaam van de Amsterdammer Jorick Scholten, werd donderdagavond 4 november in het Wereldmuseum in Rotterdam rond 23.45 uur beroofd, na afloop van een albumpresentatie van dj en producer Jack $hirak. Toen de Amsterdamse rapper buiten stond te wachten, stapten er drie mannen op hem af. Een van hen droeg een bivakmuts, bedreigde Scholten met een vuurwapen en eiste dat hij zijn horloge afstond.

Lil Kleine werd met het wapen in het gezicht geslagen en viel. Daarbij liep hij een hersenschudding op, zo bleek later. Hij wist zijn horloge nog af te doen en weg te gooien. De berovers gingen ervandoor en het horloge was verdwenen.

110.000 euro

De politie heeft in het programma beelden getoond van drie mannen die worden verdacht van de beroving. Te zien is dat zij, in zwarte kledij, wachten tot Lil Kleine naar buiten komt. De politie zoekt getuigen die de mannen hebben gezien of mensen die hebben gezien dat het bewuste horloge fysiek of online is aangeboden. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in de zaak.

De buit is volgens de politie 110.000 euro waard. Het gaat om een horloge van het merk Patek Phillipe, waarmee de rapper regelmatig pronkt in videoclips en op sociale media. Het is een gewild object voor obscure handelaren.

Ali B

Bekende en onbekende Nederlanders zijn vaker het doelwit van gewelddadige horlogerovers. Zo werd ook rapper Ali B vorige week van zijn horloge beroofd. Samen met zijn chauffeur werd hij voor zijn huis in Almere door meerdere daders overvallen. Volgens de politie is daarbij gedreigd met mogelijke vuurwapens.

Justitie wil de daders van deze gewelddadige berovingen achter de tralies. Vermoedelijke leden van de zogenoemde Rolexbende, die het voornamelijk op bejaarden had voorzien, hoorden twee weken geleden straffen tot ruim vier jaar tegen zich eisen.