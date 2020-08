Horecabond: ‘Eerder werd er gezegd dat registratie geen optie was’

Een medewerkster desinfecteert een tafel op een terras aan het Amsterdamse Rembrandtplein. Beeld ANP

Als de GGD vaststelt dat er bij een horecagelegenheid meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden, kan de zaak voor veertien dagen worden gesloten. Dat meldde minister-president Mark Rutte vanavond tijdens de persconferentie met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over het toenemende aantal coronabesmettingen.

Dirk Beljaarts, algemeen directeur van KHN, is verbaasd over de nieuwe maatregel. “In een van onze laatste gesprekken met justitieminister Grapperhaus werd ons verteld dat registratie geen mogelijkheid was vanwege de AVG,” zegt hij, verwijzend naar de Algemene verordening gegevensbescherming. De registratie wordt overigens ook niet verplicht, maar vrijwillig.



Beljaarts twijfelt of horecabezoekers erop zitten te wachten hun gegevens te delen. “Sommige gasten zullen het een fijn idee vinden, maar er zullen ook gasten zijn die het een belemmering vinden. Zij kunnen bijvoorbeeld vinden dat niemand iets met hun gegevens te maken heeft.”

Strengste regels

Hij vervolgt: “Wij willen er als horeca alles aan doen. We hebben vanaf dag één onze verantwoordelijkheid genomen en hebben te maken met de strengste regels. Dat kost ons veel omzet, maar we vinden dat de horeca veilig moet zijn voor ons personeel en de gasten.”



Beljaarts vraagt zich wel af of de veertiendaagse sluiting van onder meer cafés en restaurants bij meerdere besmettingen een strafmaatregel is, of noodzakelijk voor de volksgezondheid. Horecazaken die besmette gasten binnen hebben gehad, zouden in zijn ogen na het treffen van een paar maatregelen snel weer open kunnen. “De focus ligt nu erg op de horeca, terwijl het aantal besmettingen daar niet het hoogst is. De meeste mensen raken thuis of op werk besmet en niet zozeer in de horeca.”

Hij vindt het een goed idee om niet alleen in de horeca, maar op alle plekken waar veel mensen samenkomen een registratieplicht in te voeren. “Bijvoorbeeld ook in bioscopen.”

Pretparken

Het veertien dagen sluiten na meerdere besmettingen geldt overigens niet alleen voor de horeca, maar ook voor musea en pretparken. De Efteling maakt zich voorlopig nog geen zorgen over de nieuwe maatregel.



“Tot op heden – en dat moet ik heel hard afkloppen – hebben wij niet gehoord dat er gasten besmet bleken na een bezoek aan ons park. En er zal heel wat moeten gebeuren voor er een brandhaard ontstaat,” zegt Efteling-woordvoerder Linda Roovers. “Wij hebben de afgelopen weken vaak gehoord dat mensen besmet raken in cafés. Daar zitten mensen de hele tijd binnen op elkaar, maar bij ons lopen de mensen veelal buiten rond.”

Beeld ANP

Mocht het park toch moeten sluiten, zijn de gevolgen groot. “Ik hoop met heel mijn hart dat dit niet gaat gebeuren bij ons. Ik kan op dit moment niet inschatten hoe het financiële plaatje eruit zou zien, maar de 67 dagen dat wij dicht waren, hebben ons miljoenen gekost. Reken maar uit: er werken 3500 mensen bij de Efteling en als zij allemaal twee weken thuis moeten zitten...”