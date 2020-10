Horeca woest: als dit doorgaat, dient kabinet de genadeslag toe

Een gesloten café in Amsterdam. Beeld Getty Images

Maandagavond en dinsdag wordt nog koortsachtig overleg gevoerd over de nieuwe coronamaatregelen. Als de besmettingscijfers de komende uren niet fors teruglopen, is de kans groot dat de horeca in ieder geval twee weken op slot moet. Een rampzalig scenario, aldus Willemsen. “Iedere beperking die we bovenop al hebben, is feitelijk een lockdown. Het heeft straks helemaal geen zin meer om open te zijn.”

Binnen de horecabranche is veel ongeloof en frustratie dat het kabinet het ‘telkens weer in de kroeg blijft zoeken’. “Ze zien al maanden dat het verder dichtgooien van de horeca geen invloed heeft op de cijfers. Er zijn steeds meer onderzoeken die wijzen op uitbraken in de thuissituatie, en onder migranten. Het lijkt wel alsof het kabinet het allemaal niet meer weet, en onzorgvuldig een zondebok uitkiest. Dat is heel spijtig, en voor veel ondernemers straks de nekslag.”

Moedeloos

Volgens Willemsen is het aantal aantoonbare besmettingen in de horeca laag. “We hebben zelfs laatst een mooi plan ingediend bij het kabinet over hoe wij met z’n allen denken deze crisis veilig en verantwoordelijk door te komen. Daar is naar gekeken, maar niks mee gedaan. Het is om moedeloos van te worden. Er is geen sector binnen de branche die de dans ontspringt. Ja, dat ene koffietentje dat alleen overdag open is draait misschien nog wel aardig, maar ook dat zal niet lang meer duren. Iedereen zal de stad straks gaan mijden.”

Of de horeca helemaal dicht moet of de openingstijden worden beperkt, is nog onderwerp van discussie.