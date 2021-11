Horeca voelt invoering coronapas: 20 procent minder pinomzet

De vroege sluitingstijd en het verplicht tonen van een QR-code hebben 'ongetwijfeld impact' op de omzet van de horeca, aldus sectoreconoom Katinka Jongkind (ING). Beeld Jeffrey Groeneweg/ANP

De horecakoepel Koninklijke Horeca Nederland probeerde het kabinet er woensdagmiddag van te overtuigen om de sluitingstijd van 20.00 uur zo snel mogelijk aan te passen, zodat gasten die op dat moment al binnen zijn ook binnen kunnen blijven. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus zegde toe dat voor te leggen aan het OMT, maar een directe aanpassing zit er niet in.

Ook voor het andere verzoek, een ruimere financiële compensatie voor horecaondernemers, kreeg de brancheorganisatie de handen niet meteen op elkaar. “Er is eigenlijk niets concreets uit het overleg gekomen. Voor nu teleurstellend, maar we hebben wel wat vervolgafspraken kunnen maken. We houden er vertrouwen in,” zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

Het zit de horecaondernemers op z’n zachtst gezegd niet mee. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde eind augustus al dat van alle sectoren in Nederland, de horeca het zwaarst getroffen is. De nieuwste cijfers van ING bevestigen de schade van de coronabeperkende maatregelen. De bank keek naar de pintransacties sinds de invoering van de coronapas, een periode van eind september tot en met eind oktober. In die korte tijd werd bij restaurants en cafés 20 procent minder gepind.

Dreiging blijft

Een forse daling. Die zal sinds zaterdag alleen maar groter zijn geworden, vermoedt ING-sectoreconoom Katinka Jongkind. “We hebben de meest recente cijfers nog niet, maar het tonen van de QR-code op de terrassen en de beperkte openingstijden zullen ongetwijfeld ook impact hebben. We zien telkens dat de pinomzetten direct reageren op coronabeperkende maatregelen.”

Andersom geldt ook: zodra die maatregelen van tafel gaan, vliegen de pinomzetten weer omhoog. Een lichtpuntje ligt in het verschiet, zou je zeggen. Toch is de ING-sectoreconoom weinig positief over wat de horeca volgend jaar nog te wachten staat. “Het zal vast beter zijn dan dit jaar, maar de dreiging van corona blijft,” waarschuwt ze. Hoewel sommige vakantieparken en toeristenhotels weinig te klagen hebben, verwacht Jongkind dat de sector als geheel in 2022 nog niet terug is op het niveau van voor corona.

Vooral bij zakenhotels, waar congresgangers, zakenreizigers en internationale toeristen zich voorlopig nog niet laten zien, duurt het herstel lang. Ook restaurants en cafés zijn nog niet uit de ellende, klinkt het. Dat heeft volgens de econome lang niet alleen te maken met onzekerheid over coronabeperkende maatregelen.

Personeelstekort

Ook het nijpend personeelstekort maakt het de ondernemers extra moeilijk. Inmiddels zoekt ruim een op de drie horecabedrijven personeel. Met die krapte stijgen de loonkosten. Het gemiddelde uurtarief voor zzp’ers in de horeca lag in oktober zelfs al 18 procent hoger dan in december 2019, voor corona, zo blijkt uit cijfers van onlineplatform Temper. Jongkind: “Je mag verwachten dat met enige vertraging ook de tarieven van ingehuurd personeel stijgen.”

Volgend jaar oktober moeten de ondernemers ook nog eens beginnen met het terugbetalen van hun achterstallige coronabelasting. Dat kan nog een flinke kluif worden, voorspelt Jongkind. De schuld is inmiddels opgelopen naar 1,3 miljard euro. “Het kan best zijn dat de overheid opnieuw met uitstel komt, maar linksom of rechtsom zal het een keer terugbetaald moeten worden.”

Hoewel de ondernemers vijf jaar de tijd hebben om de schuld af te lossen, denkt Jongkind dat de terugbetaling bij een deel van de ondernemers tot financiële problemen zal leiden, met faillissementen en bedrijfsbeëindigingen tot gevolg.

Overheidssteun

Hoewel de overheidssteun per 1 oktober is stopgezet, is het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen nog altijd extreem laag. ING verwacht dat dit aantal in 2022 zal stijgen, maar zeker niet explosief. Een van de redenen is dat de crisis, mede door de overheidssteun, minder ernstig is gebleken dan aanvankelijk werd verwacht en voorspeld. Ondernemers zijn bovendien flexibel en veerkrachtig gebleken, onder andere door snel in te zetten op thuisbezorging en andere concepten.

Jongkind gaat er vanuit dat de horeca de rekening van alle coronaperikelen en de stijgende personeels- en energiekosten deels zal neerleggen bij klanten. Dit jaar stegen de prijzen in restaurants en cafés al gemiddeld met 2,8 procent, iets meer dan in de voorgaande jaren. Haar verwachting is dat de prijzen volgend jaar met nog eens 2,5 tot 3 procent stijgen. “Gemiddeld zien we elk jaar de prijzen wel met 2 tot 2,5 procent stijgen, dus in die zin valt de verwachte stijging best mee.”

Die stijgende prijzen zullen bezoekers er zeker niet van weerhouden om naar de horeca te gaan, zegt Jongkind: “We zagen het na de lockdowns: de behoefte bij horecagasten is enorm. Als het kan, dan gaan mensen meteen weer. Misschien duurt het nog een tijd voordat de horeca weer op het oude niveau zit, maar aan de gasten zal het niet liggen.”