Horeca trekt na vertrek Deliveroo ten strijde tegen ‘monopolist’ Thuisbezorgd: ‘ACM moet ingrijpen’

Beeld ANP

“We maken ons zorgen over de macht van Thuisbezorgd,” zegt directeur Dirk Beljaarts van Horeca Nederland. “Er is geen sprake van gelijkwaardigheid bij onderhandelingen en contractafspraken. Ondernemers voelen het als tekenen bij het kruisje. Thuisbezorgd ontkent dat, maar je kunt er niet omheen.”

Nu Deliveroo volgende maand definitief de vlag strijkt in de concurrentiestrijd om de hongerige consument blijven landelijk alleen bezorgplatforms Thuisbezorgd en Uber Eats over. Daarbij kan horeca met eigen bezorgers alleen bij Thuisbezorgd terecht, Uber Eats doet slechts restaurants die ook koeriersdiensten afnemen.

Thuisbezorgd heeft zo bezien een marktaandeel van ver boven de 90 procent. Beljaarts: “Wij hebben de indruk dat men daardoor heel gemakkelijk eenzijdig voorwaarden opstelt en aanpast. Dat Thuisbezorgd regelmatig tarieven verhoogt, zou nooit gebeuren in een markt met veel concurrentie.”

“Als er één partij dominant is, kan die vragen wat-ie wil. Een keer houdt het op. ACM (Autoriteit Consument en Markt) zou daar aandacht aan moeten besteden. Daarover zijn we ook in gesprek met de toezichthouder.”

De pan uit

Onlangs verhoogde Thuisbezorgd zijn provisie van 13 naar 14 procent van het bestelbedrag. Daar komen nog administratiekosten bij die deze zomer per bestelling van 19 naar 21 cent werden verhoogd. Restaurants die niet zelf bezorgen maar koeriers van Thuisbezorgd inschakelen, zijn 30 procent kwijt aan het platform, plus 2,50 euro bezorgkosten die worden betaald door de klant. Niet verwonderlijk ook dat de prijzen van thuisbezorgmaaltijden inmiddels de pan uitrijzen.

“Het is een kwestie van tijd voor de provisie naar 20 tot 25 procent gaat,” verwacht directeur Fons van Rooij van Profri, de branchevereniging van snackbars en cafetaria’s. “Het zou een hele goeie stap zijn dat ACM hier opnieuw onderzoek naar doet. Wij kunnen wel een aantal verhalen vertellen over de werkwijze van Thuisbezorgd.”

“Ze zetten onze ondernemers onder druk, knijpen ze af,” gaat Van Rooij verder. “We hebben voorbeelden van bedrijven die daardoor failliet zijn gegaan. Soms worden restaurants uitgesloten omdat die zich niet zouden houden aan de afspraken zonder dat duidelijk is waarom. En als er storingen zijn bij Thuisbezorgd, dan zijn de gevolgen voor de horecaondernemers.”

Volgens Profri manipuleert het platform ook de positie van restaurants in de zoeklijst. “Je komt steeds lager op hun ranglijsten – ténzij je extra betaalt om bovenaan te komen.” Maar dat kan volgens ondernemers tussen de 49 cent en 5 euro per bestelling kosten.

Op het randje van eerlijk

Restauranthouders zijn terughoudend om over Thuisbezorgd te praten, zeker met naam en toenaam, uit angst voor represailles. “Elke ondernemer die ik spreek, heeft moeite met Thuisbezorgd,” zegt Shella Cortissos van de branchevereniging van Aziatische restaurants VCHO. “Maar ze kunnen niet met, en ze kunnen niet zonder. Er is een hele generatie consumenten die, als ze honger heeft, de app van Thuisbezorgd opent.”

“Ondernemers vinden dat ze misbruik maken van hun positie. Thuisbezorgd is op het randje van eerlijk. Als je bent aangesloten, adverteren ze met je restaurantnaam op Google. Consumenten denken dan dat ze op de bestelsite van het restaurant zitten, maar die is van Thuisbezorgd. We hebben weleens gekeken of dat juridisch viel aan te pakken. Dat was lastig. Dat is een van de dingen waar ACM naar zou moeten kijken.”

Zes jaar geleden concludeerde de monopoliewaakhond dat er voldoende concurrentie in de bezorgmarkt was. Maar toen waren zowel Deliveroo als het Britse Foodora, en Just Eat, dat uiteindelijk door Thuisbezorgd werd ingelijfd, nog actief. Net als websites als eten.com, hungry.nl en sneleten.nl nog actief waren.

Alternatief

Maar elke concurrent legt het af tegen Thuisbezorgd. Zo probeerde internetondernemer Hans Boersma drie jaar geleden een alternatief op te zetten: Pizza Maffia. “We waren heel dichtbij,” zegt hij, “maar het liep vast op restauranthouders. Die zeiden: als ik met je in zee ga, krijgen we problemen met Thuisbezorgd. En investeerders wilden er pas geld insteken als er voldoende restaurants waren.”

Zelf zal hij het niet doen, maar de ondernemer ziet goede kansen voor een concurrent nu Deliveroo vertrekt. “Een landelijk bezorgplatform, maar wel lokaal gericht. Stad voor stad restauranthouders overhalen om mee te doen. Als je voldoende ondernemers mee krijgt, dan win je zo’n stad van Thuisbezorgd.”

Ook Profri adviseert ondernemers het heft in eigen handen te nemen. “Met de huidige personeelskrapte is het helemaal geen gek idee om te stoppen met Thuisbezorgd en je huidige klanten optimaal te helpen,” zegt Van Rooij. “Wat je uitspaart aan provisie kan je dan gebruiken om lokaal te winnen.”

ACM laat desgevraagd in het midden of het vertrek van Deliveroo aanleiding is de bezorgmarkt opnieuw te peilen. “We doen nooit mededelingen over al dan niet lopende onderzoeken,” zegt een woordvoerder. “Als een partij een stevig marktaandeel heeft, dan kunnen we daarnaar kijken. Het hebben van marktmacht is op zich niet erg, als er maar geen misbruik van wordt gemaakt.”