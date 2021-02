Horeca sleept de Staat voor rechter: ‘Keer op keer blijft perspectief uit’

Gesloten horecagelegenheden aan het Rembrandtplein. Beeld ANP

“De verplichte horecasluiting drukt disproportioneel op de branche. Keer op keer blijft perspectief uit met als gevolg dat veel horecaondernemers tegen enorme (financiële) problemen aanlopen,” klinkt het. De KHN start daarom een bodemprocedure én vraagt de rechter tegelijkertijd om spoedvoorzieningen te treffen om de horeca zo snel mogelijk te heropenen.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen vindt het onacceptabel als er vanaf 2 maart geen enkele versoepeling voor de horeca komt. “De verplichte horecasluiting plus het feit dat de steun vanuit de overheid niet 100 procent van de lasten dekt, betekent dat veel ondernemers het faillissement in de ogen zien, met alle gevolgen - zowel zakelijk als privé - van dien,” reageert Willemsen geërgerd.

Al sinds vorig jaar vraagt KHN het kabinet om met een wetenschappelijke onderbouwing te komen voor de strenge maatregelen voor de horeca, maar tot grote ergernis van de brancheorganisatie blijft de onderbouwing uit. Met de bodemprocedure hoopt de KHN inzage te krijgen in de adviezen en onderzoeksrapporten die de overheid gebruikt in zijn besluitvorming.

Willemsen: “Er wordt maar halsstarrig vastgehouden aan de epidemiologische situatie, terwijl medische parameters waarop beslissingen worden gebaseerd regelmatig wisselen. Ondertussen gaat de horeca naar de kloten. Dit is niet meer uit te leggen en kan zo niet langer doorgaan, genoeg is genoeg! We stappen daarom naar de rechter om meer steun en heropening af te dwingen.”

Voorstellen

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei dit weekend met voorstellen te komen om weer publiek toe te laten bij evenementen en sportwedstrijden, maar bood nog geen perspectief voor een heropening van winkels, restaurants en cafés. Dit zorgde tot felle reacties bij winkeliers en horecaondernemers.

Op de vraag of de horeca begin maart kon starten met experimenten zoals nu met theaters gebeurt, antwoordde De Jonge: “Daar is nog geen besluit over genomen, het lijkt me aan de vroege kant. Beter behoedzaam en in kleine stapjes, dan spijt achteraf en terug naar af.” Ook voor de detailhandel kon hij nog niks concreets noemen.