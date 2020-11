Horeca Nederland: ‘Dit geeft aan dat er geen lijn zit in het beleid’

20Medewerkers van restaurant No Rules aan het werk in de keuken. Door de coronamaatregelen kan het restaurant geen klanten ontvangen en is het nu alleen open voor het afhalen en bezorging van maaltijden. Beeld ANP

Koninklijke Horeca Nederland is teleurgesteld dat cafés en restaurants nog dicht moeten blijven. “De persconferentie biedt ons geen perspectief,” zegt voorzitter Robèr Willemsen. “Op 8 december horen we pas of we eventueel op 15 december weer open mogen. Dat is erg laat, omdat het voor ondernemers te kort is om zich in een week tijd nog voor te bereiden op een heropening. Je hebt te maken met leveranciers, moet geld investeren in de aankleding. Dus ik hoop eigenlijk dat we begin december al horen wat er mogelijk is.”

Willemsen is blij voor musea, dierentuinen en pretparken dat ze weer open mogen. Tegelijk heeft hij daar gemengde gevoelens bij, omdat de argumenten voor sluiting van horeca - aantal besmettingen, verkeersbewegingen - niet onderbouwd worden. Ook zou het geen primaire levensbehoefte zijn.

Geen lijn

“Het geeft aan dat er geen lijn zit in het beleid. Het is super voor dierentuinen en pretparken dat ze weer open mogen. Mensen hebben daar ook behoefte aan. Maar dat zorgt toch ook voor veel verkeersbewegingen en je kunt je afvragen of dat wél een primaire levensbehoefte is.”

Onlangs lanceerde Horeca Nederland samen met VNO-NCW en MKB Nederland een plan met maatregelen voor het slim en veilig openen van de horeca. “Iedereen was enthousiast, maar sindsdien ligt het stil. Wordt het door het ministerie wel serieus genomen?”

Willemsen hoopt dat volgende maand nog iets van het rampjaar gered kan worden. “Ik schrik als ik een datum als 15 januari hoor. De decembermaand is belangrijk voor de omzet maar ook voor het moreel van ondernemers en gasten. Laten we hopen dat we 15 december weer open kunnen, want iedere week in december is meegenomen. Maar het verdient niet de schoonheidsprijs.”