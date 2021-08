Horeca kromp met 40 procent in coronajaar 2020

Beeld ANP

Die afname is niet verwonderlijk, want cafés moesten lang helemaal gesloten blijven en restaurants mochten delen van het jaar alleen bezorgen. Bovendien viel een groot deel van het buitenlandse toerisme weg, wat van grote invloed is op de hotelsector.

Van die beperkingen hadden ook toeleveranciers last, de drankensector voorop. Die leverde afgelopen jaar voor 215 miljoen euro aan de horeca, de helft van een jaar eerder. De productie van de drankenindustrie liep daardoor met ruim 5 procent terug. Ook creatieve diensten, kunst en amusement leden onder de coronabeperkingen in de horeca, net als uitzendbureaus die personeel werven voor de sector.

Minder hard geraakt

Ook de inkoop van de horeca bij de voedingsmiddelenindustrie nam met een derde af. Dat deze bedrijfstak minder hard geraakt is komt omdat de voedingsmiddelenindustrie veel meer sectoren bedient. Het produceert bovendien veel voor de export. Mede daardoor nam de productie van de voedingsmiddelenindustrie slechts met 0,8 procent af.