Horeca en cultuur moeten niet te vroeg juichen, open tot 20.00 uur onder ‘veel en zware voorwaarden’

Beeld ANP

Het kabinet neemt dinsdag een besluit over het jongste OMT-advies. Tegen de achtergrond van protesten vanuit de horeca en cultuur, dus de druk is groot. Ook de virologen zouden het nu eens zijn, bevestigen bronnen: versoepelen zou moeten kunnen.

Toch mag er van een jubelstemming nog geen sprak zijn: het zou alleen kunnen mits er behoorlijk wat voorwaarden worden gesteld. Een greep uit de mogelijkheden levert deze opties op: vaste zitplaatsen, het gebruik van mondmaskers, een beperkt aantal bezoekers en het gebruik van coronatoegangsbewijzen. En dan ook, waarschuwt een ingewijde: misschien wel een combinaties van al die restricties.

Als het kabinet besluit om de samenleving helemaal te heropenen tot 20.00 uur, dan komen we in dezelfde situatie als enkele weken vorig jaar. Maar ook de ‘eindtijd’ van 20.00 uur is nog zeker niet in steen gebeiteld. Mogelijk worden er uitzonderingen gemaakt voor publiek bij profsportwedstrijden, of voor thatervoorstellingen. Daarbij ligt ook 22.00 uur als ‘sluitingstijd’ op tafel.

De nachthoreca heropenen, zoals discotheken, lijkt nog wel een brug te ver. Het thuiswerkadvies blijft voorlopig wel van kracht. Aan de quarantaineregels voor scholen gaat waarschijnlijk wel gesleuteld worden. Nu nog moeten complete klassen in quarantaine bij drie of meer infecties binnen een week. Dat aantal wordt wellicht opgeschroefd, zodat kinderen niet zo snel naar huis worden gestuurd.

Dinsdag besluit het kabinet over de huidige lockdownregels, dan volgt er een coronapersconferentie.

Juichen

De deskundigen van het OMT zijn wel positief gestemd, nu de mildere omikronvariant ruimte lijkt te bieden. Een ingewijde zei vrijdag al: “Er heerst geen juichstemming, maar er zijn lichtpuntjes aan het einde van de tunnel voor deze variant.”

Premier Mark Rutte zei eerder al dat heropening van de cultuur, horeca, evenementen en publiek bij sportwedstrijden ‘bovenaan’ de versoepellijst, staan. “De besmettingsaantallen zijn echt hoog, maar veel 60-plussers zijn geboost, dat is gunstig. Dus per saldo hebben we toch een wat positiever gevoel. We hopen echt dat er wat kan voor die sectoren die eerder ernaast grepen. We willen zo snel mogelijk sneller verruimen, maar wat er kan en in welke mate moeten we nog zien als we alle cijfers hebben.” Rutte erkende dat eerdere modellen ‘te somber’ waren.

Minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad. ANP BART MAAT Beeld ANP

Tot dusver hadden RIVM-rekenaars slechts één optimistische aanname verwerkt in de prognoses, de kortere ligduur en de kleinere kans op ic-opnames waren eerder nog niet meegenomen. Nu dat wel meetelt, veranderen de grafieken en is overstroming van ziekenhuizen veel minder reëel geworden. “Eerder werd al erkend dat de scenario’s pessimistisch waren, dus dan is het niet onlogisch dat ze nu gunstiger zijn,” meldt een bron rond het OMT.

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) benadrukte vrijdag nog wel dat waakzaamheid geboden is: “We zien vandaag een recordaantal infecties van bijna 60.000, dat zat ook in de prognoses. Maar met deze cijfers is 1 op de 75 Nederlanders besmet, dat is veel.”