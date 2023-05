Hooikoortspiek verwacht: vrij spel voor graspollen door warm en vochtig weer

2023 is een van de natste jaren tot nu toe, waardoor de omstandigheden voor grassen ideaal zijn. Beeld Getty Images/iStockphoto

Op het dak van het LUMC en het Elkerliek Ziekenhuis staan pollenvallen, die een toegenomen hoeveelheid graspollen in de lucht hebben gemeten. Vanwege de voorspelde weersomstandigheden verwachten de ziekenhuizen tussen woensdag 24 mei en begin juli de hoogste graspollenconcentraties van het jaar.

2023 is een van de natste jaren tot nu toe, waardoor de omstandigheden voor grassen ideaal zijn. Goed nieuws voor de grassen, want die komen mooi tot bloei, maar mensen met hooikoortsklachten zullen minder blij zijn. Als het in de piekperiode droog is kan de graspollenconcentratie oplopen tot honderden pollen per kubieke meter lucht.

Dat zijn grote hoeveelheden. Zeker als je bedenkt dat mensen met een graspollenallergie al vanaf een concentratie van tien pollen per kubieke meter last kunnen krijgen van hooikoorts.

Warm en droog

Het aantal pollen dat daadwerkelijk in de lucht terechtkomt is sterk afhankelijk van het weer. Als het warm en droog blijft, zoals voorspeld, hebben de pollen vrij spel. Maar bij harde regenbuien worden de pollen uit de lucht gespoeld en zullen mensen vaker binnen blijven, waardoor ze ook minder worden blootgesteld aan pollen.

Bij de start van het pollenseizoen voorspelt Weeronline warm weer in Amsterdam. De zon schijnt en de temperaturen lopen op tot zo’n twintig graden. Voorlopig komt de wind uit het noorden, dus van zee, maar als die draait naar het noordoosten of oosten kunnen pollen ook uit Duitsland overwaaien naar Nederland. Juich niet te snel bij een plaatselijke bui: het aantal pollen in de lucht zal even afnemen, maar minstens zo hard terugkomen zodra het droog wordt. Neerslag houdt bovendien de bodem vochtig, waardoor het glas blijft groeien.

Allergie

Volgens de Universiteit Wageningen hebben tussen de 800.000 en 1,5 miljoen Nederlands last van hooikoorts. Een groot deel van deze groep weet niet dat hun klachten door hooikoorts worden veroorzaakt en geven vaak een verkoudheid de schuld. Symptomen van hooikoorts zijn jeukende ogen, kriebel in de keel, soms hevig niezen en een loopneus.

De helft van de mensen met hooikoorts ervaart klachten als er graspollen in de lucht hangen. Het andere deel is (ook) allergisch voor boompollen of bepaalde kruiden.

Weerbericht voor hooikoorts Weten wanneer de hooikoortspilletjes en de tissues uit de kast kunnen? Er zijn genoeg websites die de pollenverwachting in de gaten houden. Op Hooikoortsradar.nl kun je zien in welke delen van het land de pollenconcentraties het hoogst zijn en Pollennieuws.nl brengt regelmatig een pollenjournaal.

