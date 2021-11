Hoogste aantal geboortes in tien jaar: ‘Waarschijnlijk klein corona-effect’

Beeld ANP XTRA

In de eerste negen maanden van 2021 zijn 6800 meer kinderen geboren dan in dezelfde periode in 2020. Het is de verwachting dat het aantal geboortes in 2021 op bijna 180.000 uitkomt, een aantal dat sinds 2011 niet meer is bereikt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral dertigers kregen meer kinderen.

Het is zeker geen babyboom zoals we die van na de Tweede Wereldoorlog kennen, legt CBS-socioloog Tanja Traag uit, maar wel een substantiële stijging. De afgelopen jaren werden relatief weinig kinderen geboren, jaarlijks rond de 170.000. Op basis van de nu beschikbare informatie wordt geraamd dat dit er in heel 2021 bijna 10.000 meer zullen zijn, een stijging van ruim 5 procent.

Amsterdam kent een iets lichtere toename van 4,1 procent ten opzichte van 2020. In de hoofdstad werden van januari tot en met september 8125 baby's verwelkomd, ten opzichte van 7808 in dezelfde periode vorig jaar. Dat is de grootste stijging van de vier grote steden. In Rotterdam kwamen er minder baby’s (-0,6 procent) op de wereld, in Den Haag (0,3 procent) en Utrecht (1,8) was er een lichte stijging te zien van het aantal geboortes.

Uitzondering in Europa

Nederland is met dit geboortegolfje een uitzondering in Europa. Voor een aantal Europese landen zijn voorlopige cijfers voor 2021 beschikbaar tot en met augustus, en in de meeste van deze landen werden in die periode ongeveer evenveel of minder kinderen geboren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Alleen in Finland werden net als in Nederland duidelijk meer kinderen geboren.

In meerdere Europese landen daalde het aantal kinderen dat aan het begin van het jaar werd geboren sterk, bijvoorbeeld in Spanje, Frankrijk en Italië.

Kinderwens korter uitgesteld

De stijging in Nederland is vooral te danken aan bevallingen van vrouwen boven de 30 jaar. Voor 2021 wordt het aantal geboortes in de leeftijd van 30 tot 35 jaar geschat op 135 per duizend vrouwen. In 2020 waren dit er 127 per duizend vrouwen. Ook vrouwen tussen de 25 en 30 jaar kregen in 2021 meer kinderen.

Vrouwen stellen het krijgen van kinderen de afgelopen jaren steeds vaker uit tot latere leeftijd. Volgens Traag heeft dat te maken met een toenemende onzekerheid: door een veranderende arbeidsmarkt waardoor een vast contract op zich laat wachten, door de huizenmarkt waardoor een huis met babykamer niet zo makkelijk te regelen is en ook settelen mensen zich later.

De pandemie zorgde er echter voor dat deze groep hun kinderwens minder lang uitstelde dan verwacht, aldus de socioloog: wilde avonturen in het buitenland konden niet meer en door het vele thuiswerken konden veel stellen de combinatie werk-zorg makkelijker realiseren. In die zin een klein coronageboortegolfje dus.