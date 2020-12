Hoogleraren: stop de strijd tegen permanente bewoning vakantiehuizen

Beeld ANP

In de meeste gemeenten wordt nog altijd jacht gemaakt op mensen die illegaal in een vakantiehuis wonen. Controleurs gaan hun gangen na en als kan worden aangetoond dat zij permanent in hun recreatiewoning verblijven, wordt aangestuurd op uitzetting. Zo nodig onder dreiging van een fikse geldboete, die al snel kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Er wonen in ons land naar schatting 55.000 mensen permanent in een vakantiehuis. “Stel je voor dat lokale overheden hun eigen stringente regels naleven en al deze bewoners uit hun woning zetten,” zegt Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft. “Tienduizenden mensen moeten dan op zoek naar een nieuw huis. Dat terwijl er in ons land al sprake is van woningnood.”

Moreel onverantwoord

Gezien de toenemende krapte op de woningmarkt, vindt Boelhouwer de jacht op bewoners van vakantiehuizen ‘moreel onverantwoord’. “Het is ook nog eens in strijd met de Grondwet, die voorschrijft dat de overheid moet zorgen voor voldoende goede woningen. Dan is het toch van de gekke dat gemeenten alles op alles zetten om bewoners uit hun huis te verjagen?”

Sinds een paar jaar is het mogelijk om vakantieparken om te vormen tot woonwijken. “Dat is aan de gemeenten zelf,” aldus Miranda Giethoorn, woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. “Op lokaal niveau kan uiteindelijk de beste inschatting gemaakt worden wat wenselijk en mogelijk is.”

Harderwijk

Op dit moment wordt slechts mondjesmaat gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Harderwijk is een voorloper op dit gebied. Twee parken in de Veluwse gemeente zijn inmiddels omgevormd tot woonwijken en volgend jaar volgen er nog twee. “Het was de meest logische keuze,” zegt wethouder Jeroen de Jong. “Deze parken werden al volop permanent bewoond en zouden nooit meer toeristen ontvangen.”

Boelhouwer juicht de Harderwijkse aanpak toe en roept andere gemeenten op dit voorbeeld te volgen. “Niet alle vakantieparken hoeven te worden gelegaliseerd, maar doe net als Harderwijk en kijk waar het mogelijk én nodig is.”

‘Tekorten moeten leidend zijn’

Ook Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting aan de TU Delft, is daar voorstander van. “De mening van de gebruikers en tekorten op de woningmarkt moeten leidend zijn. Het huizentekort in Nederland bedraagt nu meer dan 300.000 woningen, zelfs meer dan in 1945. Dus wanneer de meerderheid van de bewoners wil dat hun park een woonwijk wordt, moet de gemeente daar gehoor aan proberen te geven.”

Voor parken die al volop permanent worden bewoond moet legalisering volgens Priemus het uitgangspunt zijn. De emeritus hoogleraar benadrukt dat gemeenten voorwaarden kunnen stellen aan een transformatie naar wonen, zoals de eis dat alle huizen moeten voldoen aan het Bouwbesluit en dat alle woningen bereikbaar moeten zijn voor ambulance, brandweer en de post.”

Combinatie wonen en recreatie

“Gemeenten kunnen ook kiezen voor een dubbelbestemming, waarbij er sprake is van een combinatie van wonen en recreatie,” aldus Priemus. “Een deel van de woningen wordt dan permanent bewoond, terwijl het andere deel kan worden gebruikt voor recreatie.” De kern is volgens Priemus dat lokale overheden moeten denken in mogelijkheden.

George de Kam, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting aan de Rijksuniversiteit Groningen, is kritischer. Hij vindt dat legalisatie van vakantieparken soms de juiste keuze kan zijn. “Maar daar zijn ook een hoop kanttekeningen bij te plaatsen. Vergeet niet dat veel vakantieparken zijn gebouwd op plekken die nooit zijn bedoeld voor wonen, zoals natuurgebieden.” Gemeenten moeten wat De Kam betreft dus terughoudend zijn met het legaliseren van parken.