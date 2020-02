Hoogleraar Turkse talen: ‘Turkse gemeenschap vatbaar voor antiwesterse propaganda’

Het overgrote deel van de Turkse moskeeën in Nederland is aangesloten bij de Turkse overheidsorganisatie Diyanet. Beeld ANP

Zürcher sprak donderdag tijdens de mini-enquête naar ongewenste buitenlandse beïnvloeding van islamitische instellingen. “De boodschap is: je leeft in een vijandig land. Je leeft in een land dat Turkije slecht gezind is,” vatte Zürcher het samen. Zo’n 70 procent van de Turkse gemeenschap in Nederland is daar volgens hem vatbaar voor.

Volgens hem gaat de beïnvloeding niet via de Turkse moskeeën in Nederland, hoewel het overgrote deel is aangesloten bij de Turkse overheidsorganisatie Diyanet, dat imams en de vrijdagpreken aanlevert. Daarmee zijn in feite Turkse ambtenaren hier actief, beaamde Zürcher.

Diyanet valt rechtstreeks onder president Erdogan en voegt zich naar de wensen van de Turkse regering. Maar, stelde Zürcher, de organisatie verspreidt niet stelselmatig een anti-Europese of anti-Nederlandse boodschap. Diyanet focust op religieuze boodschappen en die zijn doorgaans gematigd van toon. “Radicalisering is geen issue bij Diyanet.”

Ankara’s propaganda

De antiwesterse propaganda verspreidt Turkije via sociale media en tv en kranten, die bijna allemaal het standpunt van de regering-Erdogan uitdragen. Sinds 2010 bestaat daarnaast het ‘Presidium voor Turken in het Buitenland en Verwante Gemeenschappen’, dat vooral via uitwisselingsprogramma’s en beurzen de band met de Turkse diaspora van 6,5 miljoen mensen dient te versterken.

Dat een groot deel van de Turkse Nederlanders open staat voor Ankara’s propaganda, komt omdat zij met Erdogan het gevoel hebben dat moslims niet welkom zijn in het Westen. ‘Dat maakt het probleem niet kleiner maar groter,’ schrijft Zürcher in een notitie ten behoeve van zijn verhoor.

Zürcher staat afwijzend tegen het verbieden van Diyanet in Nederland, waardoor de Turkse imams zouden moeten vertrekken. “Het probleem is: waar vervang je de mensen dan door?” Hij denkt dat er geen draagvlak is in de Turks-Nederlandse gemeenschap voor Nederlandse imams, nog los van het feit dat een Nederlandse imamopleiding nog steeds niet goed van de grond is gekomen.

Hij acht het effectiever wanneer Nederland in Europees verband de beïnvloeding van eigen onderdanen aan de kaak stelt.