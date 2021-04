Hoogleraar: prikpauzes AstraZeneca hadden voorkomen kunnen worden

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) reageert op de conclusies van het EMA over het AstraZenecavaccin. Volgens het het Europees Geneesmiddelenbureau kunnen de ernstige bijwerkingen beschouwd worden als zeer zeldzaam. Beeld ANP

Is het imago van het AstraZenecavaccin nog te herstellen? “Heel moeilijk,” denkt Danielle Timmermans, die als hoogleraar aan Amsterdam UMC communicatie en perceptie van gezondheidsrisico’s onderzoekt en het RIVM hierover adviseert. “Ik denk dat een grote groep mensen zich er nog steeds mee wil laten inenten. Maar er resteert een kleine groep met zorgen. Als die zich niet laat overtuigen door de argumenten van de overheid en ook na overleg met de huisarts twijfel houdt, moet je een ander vaccin aanbieden. Logistiek ingewikkeld, maar je wil niet dat ze geheel afzien van vaccinatie.”

Het was voorspelbaar dat het Europees medicijnagentschap EMA zou zeggen dat de voordelen van vaccineren met AstraZeneca opwegen tegen de risico’s op een zeldzame vorm van trombose. Vorige maand gebeurde iets soortgelijks. Maakt dat deze prikpauze niet overbodig?

Timmermans: “In zekere zin wel. Ik denk dat minister De Jonge vooral moest laten zien dat hij eventuele zorgen over het vaccin serieus neemt. In die zin vind ik de pauze zeer begrijpelijk.”

Veel trombose-experts, virologen en epidemiologen vinden de risico’s op bijwerkingen veel te klein om een pauze te rechtvaardigen.

“Ik vind dat zij met een erg beperkte blik kijken. Een risico is meer dan een getal. Er spelen bij burgers allerlei overwegingen: hebben ze zelf controle, kunnen ze kiezen, vertrouwen ze degenen die zeggen dat het veilig is?

OMT-lid Marion Koopmans twitterde dat de kans op de zeldzame trombose zit tussen de kans om doodgebeten te worden door een hond en getroffen te worden door de bliksem. Een goede vergelijking?

“Nee. Het zijn onvergelijkbare grootheden. Een blikseminslag kun je niets tegen doen, bij vaccineren ligt dat anders. Ze walst over de zorgen van mensen heen. Ze zegt impliciet: die zorgen slaan nergens op. Wie is zij om dat te bepalen? Dat moeten mensen zelf afwegen. De deskundigen houden er geen rekening mee dat vaccineren omstreden is. Dat is altijd zo geweest. Daarin speelt bijvoorbeeld ook wantrouwen jegens de farmaceutische industrie een rol. Jongeren kunnen redeneren dat ze toch niet erg ziek worden van corona, waarom zouden ze dan een prik nemen?”

Omdat het helpt van de lockdown af te komen.

“Ja, je kunt wel een beroep doen op het maatschappelijk belang en mensen vragen een heel klein risico te nemen ten behoeve van ons allemaal.”

Danielle Timmermans. Beeld Tjitske Sluis

Het EMA zegt: de voordelen van het vaccin wegen zwaarder dan het zeer kleine risico op de tromboseaandoening. Is dat een goede oneliner om mensen over de streep te trekken?

“Het probleem met die zin is dat die de kwestie beziet op het niveau van de totale bevolking. Het klopt wel, maar burgers kijken op individueel niveau: welk risico loop ik?”

Het EMA kent 169 zeldzame trombosegevallen op 34 miljoen vaccinaties – ongeveer 1 op de 200.000. Zijn dat geen goede getallen om te gebruiken?

“Het is altijd goed getallen te gebruiken als ankerpunt. Maar niet iedereen kan omgaan met zulke grote getallen. Sommige mensen zullen denken: ik vind het risico te groot. Zoals mensen ook meedoen aan de loterij omdat ze denken kans te maken op de jackpot, hoe miniem die ook is.”

Wat moet je wel zeggen?

“Een huisarts kan zeggen: ‘Dit is de kans op een bijwerking. Ik vind dat een klein risico, afgezet tegen de kans om corona te krijgen.’ Dan geef je mensen richting. Vervolgens is het aan henzelf de afweging te maken.”

De ophef over mogelijke bijwerkingen was te voorzien. Had de overheid daar vóór het begin van de vaccinatiecampagne niet duidelijker over moeten zijn?

“Dat is wel gebeurd. Vanuit Amsterdam UMC bijvoorbeeld gaf vaccinexpert Marjolein van Egmond op YouTube antwoord op vragen. Vergeleken met de vorige pandemie (de Mexicaanse griep in 2009) is er vooruitgang. Maar de risico’s hadden nog duidelijker moeten worden benadrukt. Dan neem je de zorgen serieus en maak je de prikpauzes die we nu hebben gehad overbodig. Het zou verstandig zijn dat nu te doen voor het Janssenvaccin dat later deze maand naar Nederland komt. Dan voorkom je dat je ook daarvoor straks misschien een prikpauze moet inlassen.”