Hoogleraar duurzaamheid Joyeeta Gupta: ‘Voor tien minuten speechen vlieg ik niet meer’

Joyeeta Gupta (1964) is faculteitshoogleraar duurzaamheid en hoogleraar milieu en ontwikkeling van het mondiale Zuiden aan de UvA. In juni won zij de Spinozapremie, de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding, voor haar inzet voor het klimaat en rechtvaardigheid. Een gesprek aan de hand van steekwoorden: over de Nobelprijs, vliegschaamte en het verschil tussen de en het.

Delhi

“Daar ben ik geboren, maar we zijn vaak verhuisd. Mijn vader was een officier bij de luchtmacht, dus we gingen van plek naar plek. Dat vond ik best leuk, ik maakte steeds weer nieuwe vrienden, maar er was natuurlijk nog geen email dus ik verloor ook steeds weer het contact. Nu ik de Spinozapremie heb gewonnen, heb ik veel vrienden teruggevonden via sociale media. Alle Indiase kranten schreven erover: ‘Indian-origin scientist wins’ en omdat ik onder mijn eigen naam werk – en niet als mevrouw Van der Hoeven – was ik makkelijk te vinden. Heel leuk.”

“Mijn vader is jaren geleden gestorven, mijn moeder leeft nog. Ik probeer elk jaar naar haar toe te gaan: ze woont in India, met mijn zus, die journalist is. Mijn zus zorgt voor mijn moeder, maar het is ook om financiële redenen. Het is niet bepaald makkelijk om journalist te zijn in India.”

Zeep

“Dat is het grappigste stukje dat ik geschreven heb. Toen ik rechten studeerde in Gujarat, had ik een bijbaantje bij The Indian Express. Ik mocht elke week een consumentenrubriek schrijven. Op een gegeven moment had ik totaal geen inspiratie en ging ik maar even winkelen. Toen zag ik stukken zeep die er allemaal even groot uitzagen, maar sommige wogen 100 gram en andere 150 gram. Dat ben ik uit gaan zoeken. Bleek dat sommige stukken expres zo werden ingepakt, dat het leek alsof je een heel groot stuk zeep kocht. In Nederland zijn dat soort dingen gereguleerd, in India niet. In sommige winkeltjes wordt er ook gesjoemeld met weegschalen. Denk je een kilo te kopen, is het maar 800 gram.”

Union Carbide

“Dat is de reden dat ik verder ben gegaan in milieurecht. Union Carbide is een Amerikaans bedrijf met een fabriek in Bhopal, in India, waar pesticides werden gemaakt. Die fabriek draaide verlies, waarop het bedrijf besloot alle veiligheidsmaatregelen terug te schroeven. Op een avond in 1984, toen de nachtploeg aankwam en de pijpen schoonmaakte, lekte er iets van water in een pijp. Dat veroorzaakte een chemische reactie. Normaal gesproken zou dat gewoon verbranden in een van de pijpen, maar die noodoplossing was geschrapt. Dus nu ontstond er een wolk van – mogelijk – cyanide die het terrein over ging, richting het station. Mensen stierven direct.”

“Er was een man die het sein van de trein heeft verzet, zodat de trein niet zou stoppen. Die man is gestorven, maar doordat de trein doorreed, hebben de inzittenden het overleefd. Dat is een heel klein lichtpuntje in die enorme ramp, waarbij meer dan tienduizend mensen meteen zijn gestorven en ook nog vele duizenden later. Die kregen een soort aids, hun immuunsysteem was aangetast.”

“Direct erna ontstond een enorme juridische strijd over de aansprakelijkheid van Union Carbide. Ik werkte toen op een consumentenrechtkantoor dat meewerkte aan het verzamelen van data. Een van de Amerikaanse advocaten die bij ons op bezoek waren, vroeg me wat ik later wilde doen. Ik zei dat ik naar Harvard Law School wilde, waarop hij heel hard begon te lachen. En daarna zei hij: als je naar Harvard komt, bezorg ik je een baan bij Ralph Nader, de consumentenrechtactivist die ook presidentskandidaat is geweest. En hij heeft woord gehouden.”

Harvard

“Mijn moeder las altijd de boeken over crimefighter Perry Mason, dus die wilde dat ik strafrecht ging studeren aan Harvard. Mijn vader vond strafrecht niets voor mij, dus die zei: laat Joyeeta eens gaan kijken bij de rechtbank in Delhi, dan komt ze wel bij zinnen. En inderdaad: die criminelen daar waren niet die glamoureuze moordenaars uit Perry Mason.”

“Ik ben wel naar Harvard gegaan. Ik had een beurs, mede dankzij al mijn stukjes in The Indian Express. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd op een onderzoek naar farmaceutische bedrijven. Mijn astmamedicatie was niet goedgekeurd in Amerika en toch verkochten de fabrikanten die gewoon in India. Dat bleek veel vaker te gebeuren. Het was een schok hoe duur alles was op Harvard. Bellen naar India kostte zo 15 dollar per telefoontje, dus ik bespaarde op eten: ik at bijna elke dag chili con carne. Dat was 1 dollar 60 en je kreeg er een flink stuk brood bij, dus dat was lekker vullend.”

Noord-Zuid

“De ramp bij Bhopal was een typisch Noord-Zuidverhaal. Een fabriek uit het Noorden die in het Zuiden enorme schade veroorzaakt. Sindsdien ben ik gegrepen door deze dynamiek. Ook de afgekeurde medicijnen zijn een Noord-Zuidverhaal, en het dumpen van afval in het mondiale Zuiden. In de kern is klimaatverandering ook een Noord-Zuidverhaal. Maar zelfs binnen landen is er een Noorden en een Zuiden: een deel dat veel ontwikkelder is dan een ander deel. In Amerika zie je dat heel sterk, maar in Nederland begint dat ook meer te komen.”

Nederlands

“Ik was in Nederland voor mijn onderzoek naar het dumpen van afval, en was uitgenodigd voor een etentje op een woonboot. Hans kwam spontaan langs. Ik denk dat het liefde op het eerste gezicht was, want we zijn een half jaar later getrouwd. Die eerste tijd heb ik heel fanatiek Nederlands geleerd. We lazen Hella Haasse, Marga Minco – ik had geen zin in kinderachtige boeken. Van Eline Vere heb ik eerst de film gekeken en toen het boek gelezen, en later ben ik ook nog naar de nonnen in Vught gegaan om mijn Nederlands te perfectioneren.”

“Maar omdat ik werd aangenomen op het ministerie van Milieubeheer, juist voor de Engelstalige component, was de motivatie even weg. En daarna kregen we een baby en werd me verteld dat ik alleen Engels met het kind moest praten en mijn man Nederlands, omdat het anders niet goed tweetalig zou opgroeien. Dus toen ben ik gestopt met Nederlands praten. Met Hans doe ik dat nog wel, maar hij is neerlandicus, dus hij verbetert me steeds, vooral met ‘de’ en ‘het’. Dat maakt het best ingewikkeld.”

Roeterseiland

“Na de Vrije Universiteit kwam ik hier terecht, bij de UvA. Ik kreeg de leiding over de onderzoeksgroep naar internationale ontwikkelingsstudies. Ik moet milieuvraagstukken in internationale ontwikkelingsvraagstukken integreren. Ik was bang weer helemaal opnieuw te moeten beginnen, opnieuw vrienden te moeten maken, maar dat viel heel erg mee. Van Amsterdam zie ik eigenlijk alleen Roeterseiland. Ik pak heel vroeg de trein, ga dan met mijn vouwfietsje naar Roeterseiland, en dan werk ik tot laat. In het weekend ben ik thuis, in Wateringen, en heb ik geen energie meer om naar Amsterdam te gaan.”

Extinction Rebellion

“Ik heb zo veel studenten en collega’s die betrokken zijn bij Extinction Rebellion. Ik ben in mijn jeugd ook veel de straat opgegaan: tegen de oorlog in Irak, tegen de benoeming van een rechter bij het Vredespaleis in Den Haag die besmet was geraakt in de nasleep van de Union Carbide-affaire. Burgerlijke ongehoorzaamheid heeft een functie. Ik laat mijn stem horen op mijn eigen manier: door ngo’s en regeringen te informeren. Ik ga niet meer de straat op, maar misschien heeft dat ook met mijn leeftijd te maken.”

Tractorenprotest

“In Wateringen hangen ook allemaal vlaggen ondersteboven. Heel vervelend. Je hebt het recht te protesteren, maar heb je ook het recht om daar je tractor bij mee te nemen? Dat geeft me een ongemakkelijk gevoel, vooral ook als je ziet hoe de regering met ze omgaat. Ze treden veel harder op tegen de demonstranten van Extinction Rebellion dan tegen deze demonstranten. Bovendien: dit stikstofprobleem staat al veertig jaar op de agenda, het probleem wordt groter en groter en niemand wil bewegen. Dat stoort me echt.”

Vliegschaamte

“Toen ik bij de VU werkte, bij het Instituut voor Milieuvraagstukken, hing er een lijst in de gang met de namen van collega’s die het meeste vlogen, dus die de grootste CO 2 -uitstoot veroorzaakten. Ik stond niet eens bovenaan, met al die bezoeken aan mijn moeder, want wetenschappers vliegen heel veel. Je moet naar conferenties, onderzoeken presenteren, veldwerk doen, een netwerk opbouwen, dus vliegen wordt juist aangemoedigd. Die lijst hing er om te laten zien dat het voor onze afdeling wel heel dubbel was. We willen niet vliegen en we vliegen.”

“Ik word vaak uitgenodigd om te spreken op congressen. Sinds covid vraag ik of ik zo’n keynotespeech online mag doen, zodat ik niet hoef te vliegen, maar meestal zeggen ze nee. Dus nu laat ik het van de situatie afhangen. Voor een speech van een uur wil ik nog wel vliegen, maar voor eentje van tien minuten, of voor een panel, doe ik het niet. Soms heeft het zin, natuurlijk, als je een reputatie moet opbouwen. Maar nu ik de Spinozapremie heb, hoef ik van mezelf nu niet zo veel meer voor werk te vliegen.”

Nobelprijs

“Die heb ik niet in mijn eentje gewonnen hè? Met vijftienhonderd andere mensen! In 2007 won Al Gore de Nobelprijs voor de Vrede, samen met het IPCC, het intergouvernementele panel voor klimaatverandering, waar ik lead author was. Het was heel grappig. Ik had de hele dag lesgegeven en toen ik op mijn werkkamer kwam, was mijn computer ontploft van alle mailtjes. Ik kwam er niet uit. In de eerste mail had misschien gestaan: je hebt met het IPCC de Nobelprijs gewonnen, maar de mails erna zeiden alleen maar: wauw, gefeliciteerd! Dus ik heb mijn man maar gebeld en gevraagd wat er aan de hand was. Hij was helemaal beledigd, die had het al op het nieuws gezien en snapte niet dat ik hem niet had gebeld om het te vertellen. Maar ik wist van niks.”

“Later wilde ik een persbericht uitdoen over de Nobelprijs, maar de VU-voorlichter vond dat onzin, omdat ik de prijs met zo veel anderen moest delen.”

Spinozapremie

“De hoogste wetenschappelijke onderscheiding die je kunt krijgen in Nederland. Ik ben altijd bang geweest dat ik buiten de boot zou vallen, omdat ik overal tussenin zit. Ik ben opgeleid als jurist, maar doe geen Nederlands recht. Ik werk met economen, met natuurwetenschappers, met ingenieurs. En uiteindelijk heb ik de prijs gekregen voor het feit dat ik met al die disciplines werk.”

“Het was een enorme verrassing. Marcel Levi, de voorzitter van de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, mailde of hij een halve minuut met me kon praten. Ik dacht: wat kun je in een halve minuut zeggen? Ik kende hem helemaal niet. Maar hij belde en zei: je hebt de Spinoza gewonnen, gefeliciteerd, maar je kunt het niemand vertellen tot 7 juni, en tot ziens. Inderdaad een halve minuut.”