Hoogleraar: ‘Bomen genoeg, dus houtstook kan deel van energiecrisis oplossen’

De hoeveelheid hout in de Europese bossen is op het hoogste niveau sinds de Middeleeuwen. Daarvan kan komende winter prima een deel opgestookt worden, zegt Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen. Zo kan 10 tot 12 procent van het totale energieverbruik door hout worden afgedekt.

Volgens Nabuurs, hoogleraar aan de Wageningse universiteit, staat al vast dat er nu al meer wordt gekapt dan normaal omdat meer dan anders mensen hun huizen gaan verwarmen op hout. “Hoewel ik daar nog geen harde cijfers over heb. Maar je ziet dat de samenleving snel mee veert op de ontwikkelingen.”

Door de hoge gasprijzen gaan veel mensen over tot de aanschaf van een houtkachel. Zo'n 7 à 8 procent van de energie in Europa kwam al uit hout en wat meer bomen kappen kan ook makkelijk, stelt Nabuurs. In heel Europa is een houtvoorraad van 26 miljard kuub dan is een eenmalige extra oogst van 100 miljoen kuub geen probleem.

‘Bos gaat in vlammen op’

“Milieuclubs hebben de vrees dat er te veel gekapt wordt en komen met boodschappen als ‘het Europese bos gaat in vlammen op’. Maar dat gaat te ver.”

Boseigenaren hebben zich namelijk te houden aan nationale wetgeving en bijvoorbeeld organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben een groot deel van de Nederlandse bossen in beheer. Als die al extra gaan kappen, dan zal dat nog altijd duurzaam zijn. ,,Maar er zijn wel risico's, zoals in oost- en zuid-Europa, waar veel hout komt uit bossen van particulieren. Er is geen goed zicht op wat daar precies gebeurt.”

Maar jaarlijks groeien de Europese bossen met netto iets meer dan 800 miljoen kubieke meter hout, terwijl er maar 500 miljoen kubieke meter wordt geoogst. Dat hout is voornamelijk bestemd voor de productie van meubelen en papier en industrieel rondhout voor de bouw. Komt daar nu 100 miljoen kuub bij om te verstoken, dan is dat niet erg. “Een paar jaar wat meer oogsten is geen probleem, want hout oogsten is helemaal niet slecht, als je het maar duurzaam doet.” Dat betekent: geen hele gebieden ontbossen, maar uitdunnen. En bomen bijplanten: “Je moet ook investeren.”

Meer sterfte

Die bossen hebben overigens wel wat te lijden gehad van de droogte, maar grote rampen levert dat niet op, stelt Nabuurs. “Er is wel meer sterfte en de groei is afgenomen.” Maar omdat het vorig jaar een stuk natter was, konden de bomen weer wat herstellen van de drogere jaren ervoor. “En ze passen zich aan. Dat er nu al een vervroegde herfst is, is daar een teken van. Door de bladeren al te laten vallen proberen ze het vocht vast te houden. Maar je moet niet van die droge jaren blijven houden.”

Gert-Jan Nabuurs. Beeld Theo Peeters