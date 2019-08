Hoogleraar: ‘Aanpassing regels verpleegkundigen zinloos’

Patiënten hebben niks aan het wetsvoorstel van minister Bruno Bruins van Medische Zorg om verpleegkundigen op de werkvloer in te delen in twee verschillende groepen. Armand Girbes, hoogleraar intensive-care-geneeskunde in het VUmc, ziet alleen maar nadelen.