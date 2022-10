Hoofdverdachte Mallorcazaak weer vast na schenden voorwaarden schorsing voorarrest

Bloemen bij de plek waar Carlo Heuvelman op Mallorca dodelijk werd mishandeld. Beeld EPA

T. is de enige van de negen verdachten die bij het begin van de rechtszaak dinsdag te horen kreeg dat hij weer naar de gevangenis moet. Hij bleek twee keer een joint te hebben gerookt, terwijl hij dat niet mocht. De meeste verdachten hebben zich het afgelopen anderhalf jaar wel aan de voorwaarden van de rechtbank gehouden, waardoor ze voorlopig op vrije voeten mogen blijven.

Bij de reclassering ontstaat het beeld dat T. de ernst van de zaak onderschat en weinig empathie toont. Ook ging hij – tegen het advies van de reclassering in – afgelopen zomer met vrienden op vakantie. “Heeft u er zelf niet over nagedacht wat voor beeld dat zou kunnen geven?” vroeg de rechter. Dat had hij, maar volgens T. zat ‘zijn emmertje vol’. Hij vindt de zaak spannend en zoekt hulp bij een psycholoog, maar dat is nog niet gelukt.

Na een kort beraad besloten de rechters Mees T. niet langer op vrije voeten te laten. Hij moest direct naar zijn cel. “We zouden de maatschappij niet serieus nemen, als we jou opnieuw zouden schorsen,” zei de rechter.

Geweld

Carlo Heuvelman (27) kwam vorig jaar in de nacht van 13 op 14 juli om het leven tijdens een stapnacht op Mallorca. Drie jongens uit Hilversum worden ervan verdacht hem dodelijk te hebben verwond en een vriend van Heuvelman te hebben mishandeld. Zes anderen worden ook vervolgd voor mishandelingen eerder op de avond voor de deur van een café.

De rechtbank heeft elf dagen uitgetrokken voor het proces. Deze week wordt het strafdossier met alle verdachten doorgenomen, volgende week volgen de persoonlijke omstandigheden en krijgen nabestaanden het woord. Maandag 17 oktober maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend, gevolgd door de pleidooien van advocaten. Op 18 november is de uitspraak.