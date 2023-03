Hoofdredactie NOS Sport treedt per direct terug

Hoofdredacteur Maarten Nooter van NOS Sport. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

De hoofdredactie van NOS Sport bestaat uit hoofdredacteur Maarten Nooter en adjunct-hoofdredacteuren Pim Marks, Selma Schuurman en Ewoud van Winsen.

Met de NOS-directie is afgesproken dat Marks en Schuurman weliswaar terugtreden, maar er met de interim-hoofdredacteur voor zorgen dat lopende dossiers goed worden overgedragen.

Na het Volkskrant-artikel van afgelopen vrijdag waarin de cultuur op de sportredactie van de NOS het zwaar te verduren kreeg, stelde de hoofdredactie ‘gefaseerd’ te zullen aftreden. Dat zorgde volgens ingewijden voor extra ergernis en onrust op de redactievloer.

Stroomversnelling

Zondagavond kwam alsnog een nieuw bericht van de omroep: “Door de gesprekken die we de afgelopen dagen hebben gevoerd over de uitkomsten van de inventarisatie, is het eerder aangekondigde gefaseerde terugtreden in een stroomversnelling geraakt,” zegt algemeen directeur van de NOS Gerard Timmer. “Er breekt nu een fase aan waarin we gaan kijken wat de sportredactie op de korte termijn en in de toekomst nodig heeft.”

Vrijdagavond verscheen een artikel in de Volkskrant waarin werd geschreven dat onder anderen presentator Tom Egbers grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond op de sportredactie. Daarop werd bekend dat de presentator voorlopig niet aan het werk gaat. Zijn partner Janke Dekker maakte zondagavond bekend dat ze terugtreedt als voorzitter van de stichting Mores, het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de mediasector.'

De Volkskrant voerde de afgelopen maanden gesprekken met 32 medewerkers over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Daaruit kwam een beeld naar voren waarin onder anderen presentatoren, commentatoren en verslaggevers zich onaantastbaar wanen en structureel de hand boven het hoofd wordt gehouden. De hoofdredactie zou onvoldoende in de gaten hebben gehad hoe giftig de werksfeer was.

Meer dan honderd meldingen

De werksfeer zou al langer niet goed zijn bij NOS Sport. Externe vertrouwenspersonen kregen de laatste periode meer dan honderd meldingen over misstanden. Dat ging over specifieke meldingen, maar ook over de cultuur die heerste op de redactie. Die zou te veel gericht zijn op resultaat en te weinig op de werknemers.

De NOS maakte donderdag zelf excuses aan melders van misstanden, waar vaak niets aan werd gedaan. Nadat de NOS dat meldde kwamen er veel verhalen los, onder anderen van journalist en oud-profwielrenster Marijn de Vries en presentatrice Aïcha Marghadi. Zij zijn allebei bij de NOS vertrokken.

De raad van bestuur van de NPO steunt de terugtreding per direct van de hoofdredactie van NOS Sport. “Het is goed dat de NOS zijn primaire verantwoordelijkheid als werkgever neemt,” reageert de raad. Volgens de NPO moeten ‘verdere maatregelen van de NOS’ naast het vertrek van de hoofdredactie van NOS Sport zorgen voor een veilige werkomgeving.