Hoofdkantoor Landelijke Eenheid politie zwaar bewaakt, grote politieactie in regio Utrecht

Beeld Joris van Gennip

De actie tussen Breukelen en Maarssen zou zijn gevolgd op een achtervolging die rond 12.30 uur in Amsterdam was begonnen. De Landelijke Eenheid spreekt op Twitter van een ‘verdachte situatie’ en doet onderzoek. Er is een auto staande gehouden en iemand aangehouden.

De A2 ter hoogte van Maarssen is inmiddels (deels) vrijgegeven. Twee rijstroken en de afrit naar Utrecht-Noord vanuit Amsterdam blijven nog dicht. Het verkeer vanuit het zuiden kan gebruik maken van de parallelbuis van de Leidsche Rijntunnel. Volgens de verkeersinformatie van de ANWB bedraagt de file van Amsterdam naar Utrecht inmiddels anderhalf uur.

Driebergen

Het is onduidelijk of de situatie op de A2 verband houdt met de extra beveiliging van het gebouw van de Landelijke Eenheid. Voor het gebouw aan de Hoofdstraat in Driebergen staan zwaarbewapende leden van een arrestatieteam. Niemand mag ongeautoriseerd naar binnen of buiten.

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid wil nog niet zeggen wat precies gaande is. Getuigen zien meerdere politiehelikopters rondvliegen, waarvan er één ook zou zijn geland.

Er is momenteel een verdachte situatie op de A2 Er is 1 auto staande gehouden en 1 verdachte aangehouden. Politie Landelijke Eenheid onderzoekt de zaak. A2 wordt zo spoedig mogelijk vrijgegeven. Later meer informatie. — Landelijke Eenheid (@POL_Lnd_Eenheid) 6 januari 2022