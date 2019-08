Hoofdeconoom ING: ‘Nederland is bezig met een inhaalslag’

Beeld Laura van der Bijl

Het was deze week best even spannend, zegt Marieke Blom van ING Economisch Bureau. Het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen met nieuwe cijfers over de Nederlandse economie en de grote vraag was of die stand zou houden te midden van handelsoorlogen, dalende beurskoersen en onzekerheid over de brexit.

Het antwoord is: ja, de Nederlandse economie draait gewoon door in deze onzekere tijden en deed het vorig kwartaal zelfs beter dan die van veel landen om ons heen. Nederland noteerde een half procent groei, terwijl in Duitsland en Engeland de economie kromp en België en Frankrijk kleinere plusjes noteerden.

Ook de vooruitzichten zijn positief. De economische groei valt weliswaar terug, maar de koopkracht stijgt en de werkloosheid is laag. “Het zijn goede cijfers,” zegt Blom. “Ze lagen in de lijn der verwachtingen, maar je weet nooit welke gekke eenmalige effecten ineens een rol gaan spelen.”

Waarom doet Nederland het in economisch opzicht beter dan de landen om ons heen?

“Vooral omdat Nederland het de afgelopen jaren juist minder deed dan bijvoorbeeld Duitsland en Engeland. We zijn bezig met een inhaalslag. Daarnaast is de binnenlandse dynamiek erg goed, met concurrerende, innovatieve bedrijven en consumenten die meer uitgeven. Dit alles geeft Nederland een robuuste uitgangspositie.”

Waarom geven consumenten meer uit?

“Ze hebben vertrouwen in de economie en de lonen stijgen weer. De lonen bleven in Nederland lang achter. Maar we zien nu dat mensen meer salaris krijgen en promotie maken.”

Hoe groot zijn de bedreigingen van buitenaf, zoals de handelsoorlog tussen Amerika en China?

“Nederlandse consumenten bieden een stevige basis. Daarnaast heeft ook de overheid ruimte om meer geld uit te geven. Dat kan een belangrijk wapen zijn als het economisch minder gaat, zeker nu de rente nauwelijks verder omlaag kan. De overheid kan de beweging erin houden door meer uit te geven of de lasten te verlagen.”

De Duitse economie krimpt. Hoe erg is dat voor Nederland?

“De Duitse economie kampt met structurele problemen, met name in de auto-industrie. Dat heeft gevolgen voor Nederland, want veel bedrijven leveren onderdelen aan Duitse autofabrikanten. De krimp van de Duitse economie is vervelend voor Nederland, maar de gevolgen zijn nog niet heel erg groot. Het effect van de binnenlandse ontwikkelingen, zoals de groeiende consumptie, is op dit moment belangrijker.”

Toch valt hier en daar angst voor een recessie te bespeuren. Kan het sentiment ineens omslaan?

“Sentiment is ongrijpbaar. Alle instituten voorspellen dat de economische groei zal vertragen. Het risico bestaat dat de handelsoorlogen verder oplaaien en dat heeft effect op de beurzen. Wellicht krijgen we ook nog een no-dealbrexit. Als dat allemaal misgaat, zal dat gevolgen hebben voor de wereldeconomie.”

“Het zijn absoluut spannende tijden, zeker voor bedrijven die internationaal georiënteerd zijn en voor beleggers. En ja, het zijn ook spannende tijden voor ons, economen. Maar, nogmaals, onze uitgangspositie is best goed. De overheid heeft ruimte om meer geld uit te geven. Nederland heeft buffers.”

In Amsterdam wordt debat gevoerd over de voor- en nadelen van toerisme. Valt uit de cijfers iets op te maken over de economische effecten daarvan?

“Ja, we zijn even extra diep gedoken in de exportcijfers. Als toeristen in Nederlandse winkels spullen kopen, geldt dat als export. We zien dat buitenlandse bezoekers met hun uitgaven een grotere bijdrage hebben geleverd aan de economische groei dan een kwartaal eerder, al is die bijdrage op het geheel nog wel bescheiden. Ook het aantal hotelovernachtingen is gegroeid.”