Honderden vrouwen veranderen hun naam op LinkedIn in Peter

De LinkedInpagina van Yeliz Çiçek, hoofdredacteur van Vogue Nederland.

Bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn er namelijk meer met een directeur die Peter heet, dan met een vrouw aan het roer, aldus initiatiefnemers van de actie Women Inc. en BrandedU. “Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in besluitvormende posities en hebben hiermee een stuk minder invloed dan mannen,” stellen de initiatiefnemers. “Het werkt als een kettingreactie: als er meer vrouwen doorstromen naar besluitvormende posities creëer je rolmodellen die een steun in de rug kunnen zijn voor anderen met vergelijkbare ambities. Voor een inclusieve werkvloer is het van belang dat mensen zichzelf terugzien in verschillende lagen van de organisatie.”

Onder meer oud-voetbalster Roxanne ‘Rocky’ Hehakaija enYeliz Çiçek, hoofdredacteur van Vogue Nederland, heten tijdelijk Peter op LinkedIn. Niet alleen vrouwen doen mee aan de actie.

Uit solidariteit hebben enkele mannen hun naam veranderd in Petra. “Deze spontane actie vinden we echt geweldig,” aldus een woordvoerster van Women INC. “Dit laat zien dat het niet alleen een vrouwenprobleem is, maar dat we het met z’n allen moeten doen.”

De actie van de Peters en Petra’s op LinkedIn loopt tot en met vrijdag 28 januari.