Honderden vakantievluchten Transavia sneuvelen door personeelstekort

Een vliegtuig van Transavia vertrekt vanaf Eindhoven Airport. Beeld ANP

Het tekort aan onder meer cabinepersoneel is zo nijpend dat Transavia de komende maanden moet snijden in het aantal vluchten. Het gaat ook om vluchten waar al tickets voor zijn verkocht, online of via reisbureau's. De luchtvaartmaatschappij, samen met Ryanair en Wizz Air de belangrijkste klant op Eindhoven Airport, benadrukt dat de komende tijd alle zeilen worden bijgezet. De maatschappij zegt voor de zomer volop nieuw personeel aan het werven en op te leiden.

Daarmee kan Transavia niet voorkomen dat ook op Eindhoven Airport, waar de Nederlandse prijsvechter een basis heeft met meerdere toestellen, moet worden ingegrepen in het zomerschema. De maatschappij vliegt onder meer naar populaire vakantiebestemmingen in Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal en Griekenland. Welke vluchten precies worden geschrapt, kan een woordvoerster nog niet zeggen.

Honderden vluchten

Duidelijk is wel dat het de komende maanden om honderden vluchten gaat, waarvan een deel op Eindhoven Airport. Zaterdag vliegt Transavia volgens het eerder geplande vluchtschema van en naar twintig bestemmingen via Eindhoven. Vanaf april tot en met oktober komt het aantal te annuleren vluchten uit op ruim twee procent, meldt de KLM-dochter. Transavia zegt rekening te houden met uitstroom en ziekteverzuim bij het aannemen en opleiden van nieuw personeel.

“Om het aantal vluchten dat we moeten annuleren zo beperkt mogelijk te houden, onderzoeken we welke vluchten we kunnen samenvoegen en waar mogelijk vervangende capaciteit beschikbaar is,” laat een woordvoerster weten. Daarbij bekijkt Transavia onder meer of bepaalde vluchten vanaf Eindhoven Airport ook door een andere partij kunnen worden uitgevoerd.

Slecht weer

Vrijdag werden twee Transavia-vluchten vanaf Eindhoven Airport geannuleerd. Dat was niet het gevolg van personeelsgebrek, meldt de maatschappij. “Door het voorspelde slechte weer en restricties op Eindhoven Airport hebben we de vluchten naar van en naar Ibiza en Nice moeten annuleren,” aldus de woordvoerster van de budgetvlieger.

De annuleringen bij Transavia komen op een moment dat Eindhoven Airport zich opmaakt voor een drukke zomer. Branchevereniging Airports Council International (ACI) Europe meldde gisteren dat vooral het aantal goedkope vluchten naar zonbestemmingen weer toeneemt, doordat veel Europeanen weer graag op vakantie gaan. Maar ook de ACI waarschuwt voor personeelstekorten, al hebben grote luchthavens daar meer last van dan kleinere vliegvelden.